Daddy Yankee anuncia “La Postal”, su nuevo álbum

El reguetonero puertorriqueño Daddy Yankee sorprendió a sus seguidores al anunciar el lanzamiento de su próximo álbum de estudio, titulado “La Postal“, programado para estrenarse el próximo 30 de octubre. La producción contará con 15 canciones que abordan las múltiples facetas y matices del afecto humano.

A través de sus redes sociales, Daddy Yankee explicó que este proyecto busca distanciarse de las concepciones idílicas de las relaciones para enfocarse en vivencias genuinas. “No quería hacer un álbum sobre el amor como una fantasía, sino que lo mantuve real para mostrar las verdaderas experiencias humanas que atravesamos viviéndolo”, afirmó el intérprete.

Según detalló el artista, “La Postal“ se concibe como un trabajo conceptual donde cada tema funciona a modo de misiva afectiva. El repertorio explorará el amor romántico, el vínculo familiar y el amor propio.

“Una postal dice lo que un texto no puede decir. Me detuve, pensé en ti y quise que la guardaras. Ese es el espíritu de este álbum”, añadió el boricua para definir la esencia emotiva que guía su nueva propuesta sonora.

Como adelanto de la producción, el cantante estrenó el sencillo “BOTZ“ (siglas de Bésame otra vev). Sobre esta carta de presentación, el puertorriqueño destacó el valor simbólico del contacto físico y la afectividad, asegurando que “un beso es una de las herramientas más poderosas que tenemos como seres humanos”.

Este anuncio marca el retorno discográfico de Daddy Yankee tras la publicación de “Lamento en baile“ en octubre de 2025. Aquel trabajo de 19 canciones —editado bajo su sello DY Records— representó su primer álbum en tres años después de haber anunciado su retiro de la música comercial, enfocado en llevar mensajes de sanación e inspiración.

Con el lanzamiento de “BOTZ“ ya disponible en plataformas digitales, el pionero del movimiento urbano da inicio a la etapa previa del estreno de “La Postal“, un proyecto que promete conectar de manera íntima y profunda con sus seguidores alrededor del mundo a partir del 30 de octubre.

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