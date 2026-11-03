José Eduardo Derbez asegura que jamás hablará mal de la mamá de su hija

José Eduardo Derbez y Paola Dalay ya no están juntos. Están separados. La confirmación vino de ellos, desde sus redes sociales; no lo manejaron como una exclusiva, no se lo dieron a ninguna revista. Informaron a todos por igual desde sus plataformas digitales. Eso sí, cabe recordar que las malas noticias también generan audiencia, “engagement” y, desde luego, tráfico en sus redes sociales. Las malas noticias también generan negocio. En ocasiones, mucho más que las buenas.

Dicho esto, ambos se han convertido en el blanco de la prensa rosa mexicana. José Eduardo ya habló con los medios y concedió entrevistas. Paola Dalay también. Más allá de lo que ambos han dicho. Ella ya está en una nueva relación y en plena mudanza. Él asegura que nunca hablará mal de la madre de su hija.

El actor participó en el podcast del “Diablito” en donde lanzó la siguiente aseveración: “Jamás le hablaría mal a mi hija de su mamá, porque yo sé lo que duele crecer en una familia rota”.

Luego también agregó las siguientes explicaciones: “Así ella me haga lo que me haga, en la vida voy a hablar mal de ella. Lo dije desde hace mucho. En la vida van a escuchar que hable mal de ella, porque para empezar me dio lo más bonito que tengo en la vida, que es mi hija”.

“Me dio siete años maravillosos, muy bonitos, y jamás me atrevería a hablar mal de ella ni a hacerle daño a la mamá de mi hija en ningún sentido. Y menos hablarle mal de ella a mi hija, porque yo vengo de una familia que se rompió y siempre han sido pleitos entre ellos; todavía se tiran”.

La manera en la que José Eduardo quiere manejar la separación que ahora atraviesa ha generado que muchos de sus seguidores lo admiren aún más, puesto que demuestra haber aprendido mucho de los errores de sus padres en su propia crianza. Las reacciones al podcast no se han hecho esperar y por esta razón se leen comentarios como: “Por eso y mucho más, es el único Derbez que vale la pena”. Otros también dicen: “Sanando heridas de su infancia”.

También hay quienes aseguran que el problema entre ellos pudo haber surgido porque llevaban siete años juntos, una hija en común y aparentemente nada de planes de boda en puerta.

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