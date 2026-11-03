Los grandes sueños merecen las mismas oportunidades 

Imagine que su hijo sueña con convertirse en científico, pero su escuela no cuenta con un laboratorio donde pueda realizar experimentos. O imagine que su hija descubre una pasión por la música, pero no tiene acceso a un salón equipado con instrumentos para desarrollar su talento.

Ahora imagine que esas oportunidades existen en otra escuela pública, pero no en la de su hijo, simplemente porque ambas escuelas reciben un trato distinto en cuanto al financiamiento de sus instalaciones.

Esta desigualdad es una realidad que enfrentan las escuelas públicas chárter de California, incluidas aquellas que atienden a familias latinas y comunidades históricamente desatendidas.

Afortunadamente, California ha dado un paso importante para corregir esta desigualdad de larga data. En septiembre, el gobernador Gavin Newsom promulgó la AB 2316, una nueva ley diseñada para brindar alivio financiero a las escuelas públicas chárter que cumplan con los requisitos y enfrenten costos excesivos relacionados con sus instalaciones.

Esta legislación, patrocinada por nuestra organización, la Asociación de Escuelas Chárter de California, ayudará a abordar una desigualdad que ha persistido durante años en el financiamiento de instalaciones escolares. Permitirá que las escuelas públicas chárter que participan en un programa estatal de instalaciones soliciten alivio financiero cuando sus obligaciones económicas se conviertan en una carga excesiva.

Aunque esto pueda parecer un asunto técnico de política pública, sus consecuencias son profundamente personales. Porque cada dólar que una escuela debe destinar a costos excesivos de instalaciones es un dólar que no puede invertir en docentes, programas académicos, actividades extracurriculares y otras oportunidades para sus estudiantes.

La experiencia de Magnolia Public Schools, una red de 11 escuelas públicas chárter que atiende a estudiantes en el sur de California, ilustra lo que está en juego.

Su director ejecutivo, Alfredo Rubalcava, quien ha dedicado más de dos décadas a la organización, conoce de primera mano los desafíos de ofrecer una educación de alta calidad cuando los recursos para las instalaciones son limitados.

Magnolia se especializa en preparar a los estudiantes para la universidad y sus futuras carreras profesionales, con un fuerte énfasis en ciencias, tecnología, ingeniería, artes y matemáticas. Sin embargo, las oportunidades educativas pueden variar considerablemente entre sus planteles.

Algunas escuelas cuentan con laboratorios de ciencias, espacios dedicados a las artes y salones de música equipados con instrumentos. Otras, debido a las limitaciones de sus instalaciones, deben buscar alternativas para ofrecer experiencias similares.

Rubalcava explica que, mientras algunos estudiantes pueden recibir clases de música cinco días a la semana, otros deben recurrir a programas externos que ofrecen esas oportunidades con menor frecuencia.

En otro plantel de Magnolia, ubicado en Carson, los crecientes gastos de las instalaciones contribuyeron a que se tomaran decisiones presupuestarias difíciles que redujeron la oferta deportiva de la escuela de 20 deportes a solo seis.

Eso significa que dos estudiantes pueden tener las mismas aspiraciones, los mismos talentos y las mismas ganas de aprender, pero no necesariamente las mismas oportunidades para desarrollar su potencial.

Es la consecuencia de un sistema de financiamiento que aún no ofrece condiciones equitativas para todas las escuelas públicas.

A diferencia de los distritos escolares tradicionales, muchas escuelas públicas chárter enfrentan mayores dificultades para financiar la adquisición, construcción o mejora de sus instalaciones. Algunas deben recurrir a préstamos privados con tasas de interés considerablemente más altas, lo que reduce los recursos disponibles para invertir directamente en sus estudiantes.

Esta situación es especialmente preocupante en las comunidades urbanas de Los Ángeles y otras partes de California, donde muchas familias latinas, afroamericanas y de bajos ingresos dependen de sus escuelas públicas como una vía de acceso a mayores oportunidades.

La aprobación de la AB 2316 reconoce finalmente algo fundamental: ninguna escuela pública debería enfrentar dificultades financieras desproporcionadas simplemente por el modelo educativo que ofrece.

Al permitir que las escuelas chárter que cumplan con los requisitos soliciten alivio cuando los costos de sus instalaciones se vuelvan financieramente insostenibles, California abre la puerta a una mayor estabilidad financiera y a mejores oportunidades de inversión educativa.

Con condiciones de financiamiento más justas, más escuelas podrían contar con instalaciones adecuadas, fortalecer sus programas y, con el tiempo, ampliar su capacidad para atender a más estudiantes y familias, especialmente a estudiantes que históricamente han enfrentado desventajas.

Como expresó Rubalcava durante nuestra conversación, este avance representa una oportunidad para que las escuelas vuelvan a soñar en grande junto con sus familias y comunidades.

Ese debe ser nuestro compromiso colectivo.

La educación pública no debería estar dividida entre estudiantes que tienen acceso a ciertas oportunidades y estudiantes que deben conformarse con menos.

(*) Myrna Castrejón es la presidenta y directora ejecutiva de la Asociación de escuelas chárter de California (CCSA).