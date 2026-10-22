KIPP SoCal ayuda a los estudiantes y a sus familias a recorrer el camino hacia la preparatoria y la universidad

Para los estudiantes de secundaria, elegir una preparatoria es de suma importancia, lo cual les genera muchas preguntas a ellos y a sus padres: ¿Qué escuelas están disponibles? ¿Qué programas son los más adecuados? ¿Qué debemos buscar? ¿Y cómo nos aseguramos de que la elección que nuestro hijo haga hoy le ayude a abrir puertas en el futuro?

En las Escuelas Públicas KIPP SoCal, ayudar a las familias a responder esas preguntas forma parte de un compromiso que va mucho más allá de la graduación de octavo grado.

A través de KIPP Forward, los estudiantes comienzan a prepararse para la preparatoria, la universidad, su carrera profesional y la vida más allá de KIPP mientras aún forman parte del programa, y siguen teniendo acceso a apoyo después de salir.

En la secundaria, los orientadores de KIPP Forward presentan a las familias de KIPP diversas opciones de preparatoria, brindándoles apoyo durante todo el proceso de asignación a una preparatoria y en la transición a esta etapa.

Una parte importante de ese trabajo son las ferias anuales de las preparatorias de KIPP SoCal, que acercan a las preparatorias y a los socios comunitarios directamente a los padres y estudiantes a quienes sirven.

En lugar de pedirles a las familias que busquen una preparatoria por su cuenta, las ferias brindan una oportunidad para que los estudiantes y los padres conozcan a representantes de diversas escuelas, hagan preguntas, se informen sobre los programas académicos y las oportunidades, y comiencen a identificar los entornos en los que sus hijos puedan prosperar.

Un estudiante y su familia reciben información sobre preparatorias y universidades en una feria de KIPP Forward. Crédito: KIPP Forward | Cortesía

Una escuela preparatoria explica a una familia los recursos que ofrece. Crédito: KIPP Forward | Cortesía

Un estudiante de KIPP Forward disfruta de una de las ferias educativas que organiza el programa. Crédito: KIPP Forward | Cortesía

Este otoño, KIPP SoCal organizó tres ferias comunitarias de preparatoria, con la última llevándose a cabo el 27 de octubre en el sureste de Los Ángeles. Pero estas ferias van más allá de elegir a qué escuela asistir en noveno grado. Son parte de un recorrido mucho más largo.

“Nuestras ferias de preparatoria son un paso en ese camino. Y, a través de KIPP Forward, nuestro compromiso es seguir acompañando a nuestros KIPPsters mientras dan el siguiente paso”, dijo el equipo de KIPP.

KIPP Forward trabaja junto a los estudiantes y sus familias a medida que comienzan a pensar en sus metas para el futuro y en los pasos necesarios para alcanzarlas. Eso significa ayudar a los estudiantes a comprender sus opciones de preparatoria, a prepararse para la universidad, a explorar diferentes trayectorias profesionales y a tomar decisiones informadas sobre lo que vendrá después.

El objetivo no es imponer un único camino para cada estudiante, sino asegurarnos de que comprendan las posibilidades que tienen a su alcance y cuenten con adultos de confianza que los apoyen mientras persiguen el futuro que elijan.

Sophia Castro, una estudiante de KIPP SoCal a quien se le otorgó la Beca Caroline D. Bradley, que cubre la matrícula completa en la escuela secundaria de su elección en cualquier parte del país, dijo que está segura de que su experiencia con KIPP le cambiará la vida. La beca que recibió es solo uno de los ejemplos de cómo el programa ayuda a sostener y apoyar los estudios de los estudiantes.

“La Beca Caroline D. Bradley va a cambiar mi vida porque me brindará mejores oportunidades educativas y apoyo adicional para postularme a la universidad. Ni siquiera me habría enterado de esta oportunidad, y no lo habría logrado, sin mi equipo de KIPP Forward”, dijo Castro.

Para muchas familias, especialmente aquellas que se enfrentan por primera vez al proceso de la preparatoria o de la universidad, el acceso a la información y la orientación puede marcar una enorme diferencia.

Llevar esos recursos directamente a sus comunidades ayuda a que un proceso complejo se sienta más manejable y garantiza que las familias puedan hacer preguntas, comparar opciones y tomar decisiones juntas.

“En KIPP SoCal, creemos que preparar a los niños para el futuro no es algo que comience durante el último año de preparatoria”, concluyó el equipo de KIPP. “Comienza mucho antes, con conversaciones, experiencias, información y la convicción de que cada joven merece la oportunidad de imaginar su propio futuro y comprender cómo llegar hasta allí”.

Para más información sobre KIPP Socal visite: www.kippsocal.org/