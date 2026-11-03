Robert Lewandowski supera a Messi en camisetas vendidas desde su llegada a la MLS

Robert Lewandowski se convirtió en el futbolista con mayor demanda de camisetas en la Major League Soccer (MLS) desde que se incorporó al Chicago Fire en junio. Aunque Lionel Messi conserva el primer lugar en el balance general de ventas de 2026, el delantero polaco desplazó al argentino en el periodo posterior a su llegada al campeonato estadounidense.

La liga publicó este martes su clasificación de las 10 equipaciones más vendidas del año. Messi, atacante del Inter Miami, encabeza la lista por cuarta temporada consecutiva, mientras que Lewandowski ocupa la cuarta posición, pese a haber disputado solo una parte de la campaña desde su fichaje.

El segundo y tercer puesto corresponden a Son Heung-Min, de Los Angeles FC, y Thomas Müller, del Vancouver Whitecaps. Ambos integran un podio en el que predominan figuras internacionales que llegaron a la MLS para reforzar a distintos equipos.

Antoine Griezmann, del Orlando City, aparece quinto. Al igual que Lewandowski, el francés se sumó a la competición durante el verano y consiguió ubicarse entre los nombres más solicitados por los aficionados.

Inter Miami domina la presencia entre los más vendidos

La clasificación también refleja el peso comercial del equipo de Florida. Además de Messi, el uruguayo Luis Suárez aparece en el octavo lugar y el argentino Rodrigo De Paul ocupa la décima posición. Con tres representantes, Inter Miami es la franquicia con mayor presencia en el listado.

LAFC cuenta con dos jugadores: Son Heung-Min, segundo, y Denis Bouanga, séptimo. Los otros puestos corresponden al estadounidense Cavan Sullivan, del Philadelphia Union, que figura sexto con apenas 17 años, y al alemán Hany Mukhtar, del Nashville SC, noveno.

En total, cuatro campeones del mundo aparecen entre los diez futbolistas con más camisetas vendidas: Messi y De Paul, ganadores con Argentina; Griezmann, campeón con Francia, y Müller, integrante de la selección alemana que conquistó el Mundial.

El impacto de Lewandowski en Chicago

El delantero polaco firmó oficialmente con el Chicago Fire el 29 de junio y debutó en la MLS el 22 de julio, precisamente frente al Inter Miami. Desde entonces, su camiseta se convirtió en la más popular de la competición, de acuerdo con los datos divulgados por la liga.

En el terreno de juego, Lewandowski también tuvo participación importante en el rendimiento del equipo. En 18 partidos acumuló siete goles y cinco asistencias, cifras que acompañaron el avance del Chicago Fire hasta la cuarta posición de la Conferencia Este y su clasificación a los playoffs.

Aunque Messi continúa como el futbolista con más camisetas vendidas durante el acumulado de 2026, el desempeño comercial de Lewandowski desde su incorporación confirma su rápida conexión con los seguidores del conjunto de Chicago.

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