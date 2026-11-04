Ford retira más de 30,000 camionetas F-Series por una falla en la compuerta

Ford tendrá que revisar más de 30,000 camionetas vendidas en Estados Unidos por un defecto que compromete el funcionamiento de la compuerta trasera. El inconveniente afecta a distintas versiones de la F-150 y la línea Super Duty, y puede representar un riesgo cuando se utilizan para transportar objetos pesados.

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La alerta fue registrada ante la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras (NHTSA), bajo la campaña 26V689000.

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El problema se concentra en el cable izquierdo que mantiene la compuerta en posición horizontal cuando está abierta. Si se rompe, la pieza puede desplomarse y golpear la defensa trasera.

Qué provoca la falla en las camionetas Ford

El defecto está relacionado con el extremo del cable de soporte, específicamente con una pieza metálica prensada que permite desmontarlo cuando es necesario retirar la compuerta.

De acuerdo con la investigación, algunas unidades podrían tener un prensado defectuoso. Si el cable izquierdo pierde su capacidad de soporte, el derecho podría no ser suficiente para mantener la compuerta en su posición.

Además de provocar daños en la carrocería, las bisagras o los objetos transportados, el desprendimiento puede ocasionar lesiones a quienes estén cerca o apoyados sobre la pieza.

Estos son los modelos incluidos en el retiro

La campaña contempla 30,123 camionetas fabricadas entre el 30 de mayo y el 16 de junio de 2026. El llamado a revisión se distribuye de la siguiente manera.

Ford F-150 2026 y 2027: 18,412 unidades.

Ford F-250 Super Duty 2026: 7,387 unidades.

Ford F-350 Super Duty 2026: 3,537 unidades.

Ford F-450 Super Duty 2026: 787 unidades.

Total: 30,123 camionetas.

No todas las unidades de esos años están involucradas. Por eso, los propietarios deberán comprobar el número de identificación vehicular (VIN) cuando la información esté disponible en los registros de la NHTSA, a partir del 7 de diciembre de 2026.

La reparación será gratuita, pero tendrá que esperar

Ford notificará a los propietarios desde el 14 de diciembre de 2026. Sin embargo, el reemplazo del cable izquierdo no estará disponible inmediatamente y la marca espera contar con las piezas necesarias en enero de 2027.

Los concesionarios realizarán el cambio sin cobrar por el trabajo ni por el repuesto. Mientras llega la solución, lo recomendable es evitar colocar cargas pesadas sobre la compuerta abierta y no utilizarla como superficie para permanecer de pie.

El fabricante también habilitó su línea de atención al cliente en el 1-866-436-7332 para resolver dudas relacionadas con esta campaña.

Otro llamado a revisión para Ford

La situación vuelve a poner bajo atención los controles de calidad de la marca. Según el reporte, Ford detectó el inconveniente el 13 de junio durante una prueba de carga realizada en su planta de Kentucky Truck. El proveedor habría tenido problemas con una matriz utilizada para prensar los cables.

Hasta el 19 de octubre, la compañía no tenía registrados reclamos de garantía, accidentes o lesiones relacionados con este defecto.

Este retiro se suma a otras campañas recientes que involucraron camionetas de la marca, entre ellas una revisión de más de 102,000 unidades por problemas con los medidores. Pese a estos inconvenientes, Ford continúa preparando novedades para la F-150 2027, uno de sus modelos más importantes en el mercado estadounidense.

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