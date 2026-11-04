Maribel Guardia desmintió haber pedido prueba de ADN de su nieto

Maribel Guardia salió al paso de las especulaciones sobre su disputa legal con su exnuera, Imelda Tuñón, para aclarar un punto crucial sobre su nieto, José Julián, de 9 años.

A través de un comunicado difundido en sus redes sociales, la artista de origen costarricense desmintió que haya solicitado o contemple pedir una prueba de ADN para comprobar el parentesco con el menor.

“Es pertinente aclarar que NO he solicitado, ni solicitaré, una prueba de ADN respecto de mi nieto, pues para mí basta verlo para reconocer que es hijo de mi hijo Julián”, enfatizó la actriz al cierre de su mensaje.

Con esta declaración, Guardia busca frenar los rumores que cuestionaban el origen biológico del pequeño, reafirmando el lazo emocional y familiar que mantiene con el menor, a quien ayudó a criar desde su nacimiento.

La postura de la actriz se dio a conocer luego de que, por recomendación explícita de su equipo legal, tomara la decisión de mantener en privado las diligencias judiciales que enfrenta actualmente. Según explicó Guardia, debido a la delicadeza de los procedimientos legales en curso, ha decidido abstenerse de emitir más comentarios o dar declaraciones a los medios de comunicación, solicitando la comprensión de la prensa ante este hermetismo.

Este nuevo pronunciamiento se suma a la reciente y dolorosa decisión que comunicó Guardia semanas atrás, cuando anunció que renunciaría temporalmente al régimen de visitas y convivencia con José Julián. La cantante denunció la existencia de un “plan perverso” por parte de la defensa legal contraria, en el cual acusó el uso de un dictamen psicológico manipulado para señalar presuntas agresiones hacia el niño por parte de ella y de su esposo, Marco Chacón. Ante la posibilidad de una trampa legal durante los encuentros, decidió apartarse para proteger a su familia y al propio menor.

Además de la pugna por la tutela y convivencia del niño, el conflicto legal incluye una denuncia interpuesta por Guardia contra Imelda Tuñón por supuestos delitos vinculados al fallecimiento de su hijo, Julián Figueroa. Con el cierre de sus declaraciones públicas, los próximos pasos de esta controversia familiar se dirimirán estrictamente dentro del ámbito de los tribunales.

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