Entre maternidad y dirección del WTA Finals, Garbiñe Muguruza palpita el Masters femenino en Indian Wells: “Jugadoras increíbles y mucha variedad”

Garbiñe Muguruza vive una etapa muy distinta de aquella en la que levantaba trofeos de Grand Slam y competía por el número uno del mundo. A sus 33 años, después de cerrar su carrera profesional y convertirse en madre, la extenista hispano-venezolana encontró un nuevo espacio en el deporte desde los despachos de la WTA. Como directora del FAGE WTA Finals, conversó con La Opinión en la antesala de una nueva edición del torneo y compartió sus sensaciones sobre el evento, su presente profesional, sus planes a futuro y aspectos de su vida personal.

El certamen reunirá del 8 al 15 de noviembre a las ocho mejores jugadoras individuales y las ocho mejores parejas de dobles de la temporada. La sede será el Indian Wells Tennis Garden, en California, donde se definirá el último gran título del calendario femenino de 2026. Desde la organización esperan que los aficionados se acerquen a los estadios para disfrutar de una competencia que concentra a las principales figuras del circuito.

El cuadro individual tendrá como protagonistas a Aryna Sabalenka, Elena Rybakina, Linda Noskova, Elina Svitolina, Jessica Pegula, Coco Gauff, Mirra Andreeva y Karolína Muchová. La kazaja Rybakina llega como vigente campeona, mientras que Sabalenka buscará conquistar por primera vez un torneo que ya la tuvo como finalista en dos ocasiones. También destaca la presencia de Andreeva, campeona de Roland Garros.

En dobles, una de las atracciones será la participación de las italianas Sara Errani y Jasmine Paolini, quienes disputarán las Finales por tercer año consecutivo. La pareja consiguió su clasificación después de ganar el título en Tokio la semana pasada. El torneo contará con ocho equipos que también buscarán cerrar la temporada con el trofeo.

The groups for the 2026 WTA Finals are out.



Group 1:



Elena Rybakina

Coco Gauff

Jessica Pegula

Linda Noskova



Group 2:



Aryna Sabalenka

Mirra Andreeva

Elina Svitolina

Karolina Muchova



A great battle for the final trophy of the year is upon us.



? pic.twitter.com/oUnpqScTEC — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) November 3, 2026

Muguruza conoce bien la exigencia de esta competencia: disputó cuatro ediciones como jugadora y conquistó el título en Guadalajara, México, en 2021. Ahora, desde la dirección, considera que la variedad de estilos y nacionalidades entre las clasificadas será uno de los atractivos del campeonato. También habló sobre el desafío de representar un puente entre las tenistas y la organización, una tarea que combina su experiencia en la pista con el aprendizaje de la gestión deportiva.

Garbiñe Muguruza, en primera persona: el retiro, la maternidad y el futuro del tenis

Garbiñe Muguruza se mantiene vinculada al tenis, pero explorando otros roles directivos y organizacionales. Crédito: Jimmie Prange/WTA | Cortesía

¿Qué significó dejar el tenis profesional y encontrar un nuevo camino dentro del deporte?

R: ¿Qué hay después de esta carrera que empieza, en mi caso, a los cuatro años? Toda mi vida ha estado dedicada al deporte, al tenis. Es mi identidad. Yo soy una jugadora de tenis y, si no soy eso, ¿qué soy? Da mucho respeto cuando uno anuncia su retirada, cuando anuncia el fin de su carrera. Es como preguntarse: «¿Y ahora qué voy a hacer? ¿Adónde se va a ir mi vida? ¿Qué camino voy a tomar? ¿Hacia dónde me voy a dirigir?».

Tuve un año de reflexión, de digerir un poco qué sentía y qué me gustaría hacer. Durante ese año sentí que, obviamente, el deporte y el tenis están en mi ADN, pero quizá ya no dentro de la pista, sino desde otros roles. Creo que la WTA me dio la oportunidad de formar parte del business del deporte, de descubrir qué hay más allá de jugar.

Es una visión completamente diferente. Estoy aprendiendo y me gusta mucho. Creo que tener la experiencia de haber sido jugadora y luego entrar en los despachos, como se suele decir, te da una visión de cómo se ve este deporte desde dentro y de cómo hacerlo crecer. Siento que he aterrizado en un sitio que me gusta mucho y en el que me siento cómoda.

El rol tiene sus dificultades: lidiar con la parte del business, cuidar a las jugadoras y mantener contenta a la gente de un lado y del otro.

¿Por qué Indian Wells fue elegido para recibir el WTA Finals?

R: Indian Wells es un paraíso. Normalmente, durante el año, aquí se celebra un torneo muy importante, un Masters mixto de mujeres y hombres. Es un torneo muy querido por las jugadoras y los jugadores.

Al tener que cambiar la sede del WTA Finals (antes planificado para jugarse en Riad), obviamente Indian Wells estaba entre los primeros candidatos y se pudo concretar. Aquí están las mejores instalaciones, pistas grandes y todo lo que se necesita. Fue una combinación de elegir un sitio agradable, con las mejores instalaciones, y llevar el torneo a un mercado favorito, como Estados Unidos.

¿Qué representa ser la primera directora del WTA Finals y cómo es la relación con las tenistas?

R: Nunca había habido una directora o un director del WTA Finals. Creo que ser la primera también ha supuesto un cambio positivo para relacionarme con las jugadoras y con la organización. Hay una cara familiar para todo el mundo, alguien que puede entender muy bien la comunicación entre las jugadoras y la entidad de la WTA.

Creo que esa unión de alguien que quizá no es tan corporativo es positiva. Al final, cuando me ven a mí, ven a alguien que forma parte del tenis.

Antes de llegar aquí, entrené en todas las pistas en las que las jugadoras van a jugar, entrenar y competir, solo para asegurarme de que estuvieran a la altura de lo que necesitan.

Constantemente las jugadoras me preguntan: «Oye, vente a jugar con nosotros, vente a pelotear, vente a la pista». Justamente ahora, Aryna Sabalenka me dijo: «Oye, si algún día te apetece jugar, vente conmigo a la pista y jugamos un rato. Así te digo a qué nivel te veo». Hay muchas bromas de ese estilo. Me ven como alguien con quien es muy fácil hablar y compartir sensaciones.

¿Por qué no hay una campeona que haya ganado dos ediciones consecutivas del WTA Finals desde 2014?

R: Entran varios factores. Hay muy pocas plazas: solo ocho jugadoras en individuales y ocho equipos en dobles. Entonces, compites durante todo el año para asegurarte un lugar y, de por sí, puede ocurrir que, si no te va tan bien, ni siquiera consigas clasificarte.

Cada partido puede ser como una final de Grand Slam porque es el máximo nivel. No te puedes relajar en ningún momento y eso hace que la exigencia sea muy alta.

También puede haber sorpresas. Quizá, al ser el último torneo del año, influyen los factores físicos y mentales, cómo te encuentras y cuánto cansancio acumula tu cuerpo. Puedes ser la favorita sobre el papel, pero quizá estás un poco más cansada, mientras que otra jugadora llega más fresca. Es el último torneo de la temporada.

El torneo tiene un formato de round robin, lo que significa que incluso puedes perder un partido y aun así seguir adelante. Cuando gané el Finals, el primer partido que jugué lo perdí y, aun así, conseguí avanzar. No hay que desanimarse porque este torneo te da la oportunidad de seguir viva. Es muy importante tenerlo en mente y pensar que se trata del último esfuerzo del año.

Es un torneo importante en cuanto a puntos para el ranking y, si haces ese esfuerzo, se va a notar mucho en tu clasificación, empezando también por el año siguiente. Hay muchos factores, pero las animo a que no bajen los brazos y den ese último push.

¿Qué destacas de las ocho jugadoras clasificadas para esta edición?

R: Creo que las jugadoras que se han clasificado son, obviamente, increíbles. Son las mejores del año. Tenemos un grupo muy variado, con diferentes nacionalidades y estilos de juego: jugadoras agresivas, otras menos agresivas. Eso es lo que hace que el torneo sea tan interesante.

Tenemos a la número uno (Elena Rybakina), una jugadora agresiva, fuerte y decidida; a buna jugadora atlética que habría sido buena en cualquier deporte; y a Andreeva, a quien le encanta jugar en Indian Wells porque ya ganó aquí el título. Es una jugadora que se adapta muy bien, que tiene mucha hambre y que debuta en el torneo con ganas de hacerlo muy bien. Por eso te digo que hay jugadoras muy interesantes y variadas.

¿Qué futuro imaginas para el WTA Finals y qué importancia tiene para el circuito?

R: Es un torneo que siempre ha sido muy prestigioso y que se va a quedar en Estados Unidos durante los siguientes tres años. Tendrá una nueva sede en Charlotte, una ciudad con mucho potencial y muy fanática del tenis, además de un estadio que va a ser espectacular, con una capacidad de público impresionante.

Es una oportunidad para volver a un mercado muy potente, como el estadounidense, y desde ahí seguir creciendo.

Creo que este torneo es la joya de la corona de la WTA y el broche final de las temporadas. Yo sé lo que significa ganar ese torneo y, para quien lo consigue, es como una especie de campeonato del mundo. Terminas el año y puedes decir: «Fui la mejor de todo el año, fui la mejor de la temporada».

Esa es un poco la sensación. Es un torneo que quiero que siga creciendo porque es muy importante, y que continúe ganando visibilidad y relevancia.

¿Cómo ha cambiado tu vida con la maternidad y qué lugar ocupa hoy tu carrera profesional?

R: Has tocado puntos muy importantes. La maternidad es algo que marca un antes y un después en la vida, en la formación de una familia y en tus prioridades.

Creo que, a nivel personal, estoy en un momento muy bonito. Como has dicho, la maternidad llega después de haber tenido una carrera muy bonita, larga y positiva. Haber pasado página de manera positiva también es importante, porque hay gente a la que le cuesta afrontar ese cambio.

He podido pasar página positivamente y formar una familia muy bonita. En lo profesional, quiero seguir en esta línea, seguir contribuyendo. Al final, el tenis me lo ha dado todo. El deporte me ha dado un futuro, una vida espectacular y me sigue dando oportunidades muy bonitas.

Mi familia siempre ha sido por y para el tenis. Creo que estoy en un ambiente en el que puedo contribuir mucho, puedo aportar mi granito de arena. Quiero seguir en esta dirección y, sobre todo, seguir aprendiendo, porque el business del deporte es muy interesante y muy grande. Además, está cambiando constantemente y hay que seguir adaptándose.

¿Crees que disfrutas más de tu vida ahora que estás retirada?

R: Disfruto más el presente. Creo que, como jugadora de tenis en activo, es muy difícil hacerlo porque uno siempre está pensando en el futuro, en el próximo partido, en la siguiente competición o en qué ranking tendrá en determinado momento.

Digamos que no fui muy capaz de disfrutar demasiado. Hay momentos en los que sí, cuando ganas un partido, claro: «Bien, gané». Pero al día siguiente viene otro partido. Es un ritmo tan rápido que no te da tiempo de disfrutar el momento.

Ahora tengo una perspectiva más amplia, una vida más tranquila y emociones más estables, sin tantos altibajos. Antes era una montaña rusa: gano y me siento bien, pierdo y siento que soy lo peor. Ese cambio tan drástico forma parte de la vida del deporte, en la que tu identidad está ligada a tus resultados. Ahora tengo estabilidad emocional, tranquilidad y disfruto de otra manera.

Eso no significa que no me ponga muy nerviosa cuando veo partidos de tenis, pero ahora lo vivo de una forma muy diferente.

¿Cómo está hoy tu relación con Venezuela, tu país de origen?

R: La verdad es que tengo una sensación especial. Hace bastante tiempo que no voy y me encantaría volver. Tengo muy buenos recuerdos. Tuve que tomar una decisión difícil cuando me tocó empezar a jugar por países, en las competiciones por equipos y en los Juegos Olímpicos. Tenía el corazón dividido, pero al final me decanté por el camino de mi formación tenística.

Mantengo una buena relación con Venezuela. Allá donde voy, los venezolanos me abren los brazos, me apoyan y me siguen no matter what. Siempre está la bandera, siempre está ese apoyo emocional. La verdad es que estoy muy agradecida porque no se han olvidado de mí, y podrían haberlo hecho.

Me gustaría volver y hacer cosas allí. Hay muchas cosas que se podrían hacer y que no se han podido concretar hasta ahora.

¿Qué mensaje enviarías a los venezolanos en un 2026 marcado por una tragedia natural como el terremoto del 24 de junio?

R: Lo único que puedo decir ahora es mandar un mensaje de esperanza. No hay mal que dure mil años y creo que pronto vendrá un cambio, algo positivo.

Espero que llegue un momento en el que pueda hablar sin sentirme restringida y en el que pueda apoyar al máximo todo lo que yo pueda aportar, que es, sobre todo, el deporte. Siempre voy a querer formar parte de lo que se me permita hacer, pero, sobre todo, quiero transmitir un mensaje de esperanza. Eso es lo que más quiero comunicar.

Una nueva etapa para una campeona que conoce el torneo desde dentro

La relación de Muguruza con el WTA Finals comenzó mucho antes de asumir la dirección. Durante su trayectoria profesional se clasificó en cuatro ocasiones y levantó el trofeo en 2021, en Guadalajara. Su carrera también quedó marcada por dos títulos de Grand Slam: Roland Garros en 2016 y Wimbledon en 2017. Además, alcanzó el número uno del ranking mundial el 11 de septiembre de 2017, posición que mantuvo durante cuatro semanas.

En 2017, Garbiñe Muguruza levantó el trofeo de Wimbledon tras derrotar en la final a Venus Williams. Crédito: Kirsty Wigglesworth | AP

La extenista, nacida en Guatire, Venezuela, y de padre español y madre venezolana, ganó 10 títulos individuales y fue la única jugadora que derrotó a Serena Williams y Venus Williams en una final de Grand Slam. También participó en dos ediciones de los Juegos Olímpicos. En enero de 2026 se convirtió en madre de Marcos, junto a su esposo, Arthur Borges.

Desde 2024 está al frente de la dirección del WTA Finals, una responsabilidad que ejerce durante el período 2024-2026. Su siguiente desafío será acompañar el crecimiento de una competencia que ya tiene definidas sus próximas sedes: Indian Wells recibe la edición de este año y Charlotte será anfitriona entre 2027 y 2029.

De esta manera, el torneo permanecerá en Estados Unidos hasta 2029. Para Muguruza, el objetivo es que siga ganando visibilidad y relevancia, mientras conserva su condición de gran cierre de la temporada femenina. Esta vez, la campeona que alguna vez vivió la presión de competir por ese título estará del otro lado de la pista, acompañando a las protagonistas de una nueva edición.

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