En vigor nuevo requisito sanitario para los viajeros que lleguen a EE.UU.

Los pasajeros de vuelos internacionales con destino a Estados Unidos deberán firmar una declaración individual que confirme que no estuvieron en la República Democrática del Congo (RDC) durante los 21 días previos al embarque. El requisito rige para los vuelos desde el 3 de noviembre de 2026 y se aplica a todos los viajeros, incluidos quienes solo hagan escala en Estados Unidos.

La declaración podrá presentarse en papel o en formato digital, con firma electrónica. No se exigirán pruebas de ébola ni certificados de vacunación por esta disposición. Los pasajeros deberán consultar con su aerolínea cómo entregar el documento.

Restricciones para quienes estuvieron en RDC

La norma considera presencia tanto una estancia como un tránsito por territorio congoleño, incluso una conexión aeroportuaria sin salir del avión. Los sobrevuelos sin aterrizaje no cuentan. El día de salida se considera día cero; el pasajero podrá embarcar hacia Estados Unidos después de completar 21 días naturales fuera de la RDC.

Las aerolíneas no podrán embarcar a quienes no presenten una declaración completa y firmada. Deberán conservar una copia por al menos 42 días. La información falsa puede acarrear sanciones penales. Los CDC podrán autorizar excepciones por motivos humanitarios o necesidades gubernamentales, con condiciones adicionales.

Brote de ébola, motivo de la medida

La exigencia busca reducir el riesgo de propagación del virus Bundibugyo, causante de un brote de ébola en la RDC. Según los datos incluidos en la orden federal, hasta el 18 de octubre de 2026 se habían registrado 9,455 casos confirmados y 4,561 fallecimientos en ocho provincias.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) señalan que el período de incubación puede alcanzar los 21 días y advierten sobre dificultades para contener el brote. La disposición estará vigente hasta las 11:59 p. m. del 18 de diciembre de 2026, salvo que sea modificada o revocada antes.

Ébola y sus riesgos

El brote de ébola es una emergencia sanitaria causada por el virus del Ébola, que se transmite por contacto directo con fluidos corporales de personas infectadas. Su letalidad ha variado entre el 25 % y el 9 0% en brotes anteriores, ha afirmado la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Los síntomas del ébola aparecen de forma repentina, generalmente entre 2 y 21 días tras la exposición. Inician con fiebre, cansancio, dolor muscular, dolor de cabeza y de garganta. Después pueden surgir náuseas, vómitos, diarrea, dolor abdominal, erupciones en la piel y, en casos graves, hemorragias internas o externas, fallo renal o hepático, shock y muerte.

Ante fiebre y sangrado inexplicable, especialmente tras viajar a una zona afectada, se debe buscar atención médica urgente.

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