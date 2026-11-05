Viernes de estreno: “Mujeres Asesinas” regresa con su cuarta temporada, y lanza dos historias de estreno por ViX

El 6 de noviembre, ViX estrenará la cuarta temporada de “Mujeres Asesinas”. Los suscriptores podrán disfrutar de dos historias que marcan el inicio de una nueva entrega de esta exitosa antología. Aquí te adelantamos la premisa de los dos primeros episodios en los que contarás con las actuaciones de Livia Brito en el primero y Angélica Rivera en el siguiente.

“Leticia”, protagonizado por Livia Brito

Leticia ha aprendido a vivir bajo el control y la violencia de su esposo, Isaac. Entre sus responsabilidades en la sastrería familiar y el cuidado de sus hijos, su día a día está marcado por el temor a cualquier reacción de él. Sin embargo, una oportunidad de trabajo en un hotel comienza a abrirle nuevas posibilidades y le permite imaginar una vida distinta en la que pueda recuperar su independencia.

Este primer paso hacia una nueva etapa despierta los celos de Isaac y recrudece la violencia en su hogar. Mientras busca salir adelante y proteger a sus hijos, Leticia deberá enfrentarse a sus propios miedos y encontrar la fuerza para tomar las riendas de su destino.

Director: Javier Solar. Con la actuación de: Humberto Bustos

“Alba”, protagonizado por Angélica Rivera

Alba alguna vez imaginó un futuro junto a Fernando, con quien compartía una relación y un negocio. Pero lo que comenzó como un proyecto de vida en común se transforma en una relación marcada por el control, las amenazas y la violencia. Poco a poco, su mundo se reduce a un entorno en el que el miedo y la vigilancia parecen no dejarle alternativa.

Atrapada en una situación de la que le resulta cada vez más difícil escapar, Alba comienza a cuestionar los límites de su propia resistencia. Su historia retrata el complejo camino de una mujer que busca recuperar su libertad y enfrentarse a una realidad que durante años la ha mantenido sometida.

Directora: Lucía Gajá. Con la actuación de: Alberto Estrella

La historia detrás de cada crimen…

La cuarta temporada se basa en todo el material que Marisa Grinstein, autora del libro “Mujeres Asesinas”, publicó. Toda su narración ha inspirado más de 100 episodios, los cuales han sido adaptados en distintas producciones, bajo la producción ejecutiva de Jorge Bermúdez.

El serial de “Mujeres Asesinas” continúa exponiendo las historias que invitan a mirar más allá de los titulares y conocer a las mujeres que hay detrás de cada caso. Cada relato explora las circunstancias personales y sociales detrás de cada crimen. Porque en muchas ocasiones no se trata solo de quién lo hizo, sino del porqué lo hizo.

La cuarta temporada de “Mujeres Asesinas” da inicio este viernes 6 de noviembre en ViX con dos episodios. A partir de entonces, llegará un nuevo episodio cada viernes.

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