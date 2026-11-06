El mercado de autos eléctricos usados cambia y ahora son más caros que los de gasolina

Comprar un auto eléctrico de segunda mano ya no representa necesariamente una alternativa más económica frente a uno tradicional. El mercado estadounidense experimentó un cambio importante y, por primera vez en mucho tiempo, estos vehículos superan en precio promedio a sus equivalentes de gasolina.

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Un análisis de iSeeCars, elaborado con más de 1.5 millones de unidades de entre uno y cinco años, encontró que los eléctricos usados alcanzaron $32,533 dólares en septiembre de 2026. La cifra supera en $579 dólares a los modelos de gasolina.

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La diferencia resulta llamativa si se compara con septiembre de 2025, cuando los eléctricos costaban $2,227 dólares menos. El comportamiento de los últimos meses también muestra una recuperación que no se limita únicamente al precio.

La demanda vuelve a impulsar las cotizaciones

El incremento anual de los eléctricos fue del 9.8%, frente al discreto 0.3% registrado por los autos de gasolina. Para Karl Brauer, analista ejecutivo de iSeeCars, el encarecimiento del combustible podría estar detrás de este movimiento, acompañado por una recuperación del mercado tras la desaparición de los incentivos federales.

Los híbridos mantienen el precio promedio más elevado, con $34,476 dólares, aunque también registraron un aumento del 4.9% frente al año anterior.

Los eléctricos encuentran compradores más rápido

Otro dato interesante aparece en los tiempos de comercialización. Los eléctricos usados necesitaron 41.9 días para encontrar comprador, mientras los de gasolina permanecieron 54.8 días en el mercado.

Entre los modelos con mejores resultados figuraron el Audi Q4 Sportback e-tron, el Toyota bZ4X y el Lexus RZ 300e. En contraste, algunos vehículos eléctricos de gran tamaño, como el Cadillac Escalade IQ, superaron ampliamente los 100 días antes de venderse.

La evolución también se refleja en las cotizaciones de determinados modelos. El BMW X2 subió 24.3%, mientras que el Tesla Model S aumentó 22.5%, hasta $57,862 dólares.

Comprar o vender requiere mirar más allá del precio

Para quienes buscan un eléctrico usado, la comparación con modelos de gasolina e híbridos vuelve a ser fundamental. La diferencia económica que antes favorecía claramente a los eléctricos se ha reducido, por lo que revisar el estado de la batería, el historial y la depreciación resulta todavía más importante.

Para los propietarios, en cambio, la recuperación representa una oportunidad. Un eléctrico popular, bien conservado y con una batería en buenas condiciones puede encontrar comprador en menos tiempo y conservar mejor su valor que hace un año.

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