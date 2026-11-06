Luna nueva de noviembre 2026: el impacto en tu signo del zodiaco

La Luna nueva del 9 de noviembre ocurre bajo la mirada de Escorpio y afectará a cada signo del zodiaco; consulta que predice en este horóscopo lunar

La Luna nueva en Escorpio tendrá un impacto diferente en cada signo.

La Luna nueva en Escorpio tendrá un impacto diferente en cada signo. Crédito: Shutterstock

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Por  Miguel Angel Castillo

La Luna nueva del 9 de noviembre de 2026 llegará bajo la influencia de Escorpio y marcará un momento relacionado con los nuevos comienzos, la transformación personal y la revisión de asuntos pendientes.

Este fenómeno lunar podría impulsar a los doce signos del zodiaco a reconsiderar sus prioridades, fortalecer sus relaciones y dejar atrás hábitos que ya no contribuyen a su crecimiento.

La combinación del Sol y la Luna en Escorpio estará acompañada por Mercurio retrógrado en este mismo signo y Venus retrógrado en Libra.

Estas posiciones pondrán especial atención en la comunicación, el amor, las finanzas y las decisiones personales.

De acuerdo con el horóscopo lunar de noviembre 2026, publicado en el sitio India Times, será una etapa para reflexionar antes de actuar y establecer intenciones que permitan construir un futuro más estable.

Aries (21 de marzo – 19 de abril)

La Luna nueva pondrá el foco en tus finanzas compartidas, deudas e inversiones.

Será importante revisar acuerdos económicos y hablar con transparencia sobre el dinero.

En el amor, podrías necesitar conversaciones profundas para fortalecer la confianza.

Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

Tus relaciones personales y sentimentales cobrarán protagonismo.

Podrías reconsiderar compromisos, identificar problemas pendientes y establecer límites más saludables.

En el trabajo, procura que las colaboraciones tengan responsabilidades equilibradas.

Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

Este movimiento lunar te invita a reorganizar tus rutinas y responsabilidades.

Será un buen momento para mejorar tus hábitos, administrar mejor el tiempo y encontrar equilibrio entre trabajo y vida personal. La constancia será tu mejor herramienta.

Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

El romance, la creatividad y las actividades que disfrutas estarán favorecidos.

Podrías recuperar una afición olvidada o buscar conexiones sentimentales más profundas. Dedicar tiempo a tus pasiones también contribuirá a tu bienestar emocional.

Leo (23 de julio – 22 de agosto)

Tu atención estará centrada en el hogar y la familia. Podrían surgir decisiones relacionadas con tu vivienda o responsabilidades familiares.

También será importante equilibrar tus ambiciones profesionales con la tranquilidad de tu vida personal.

Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

La comunicación será uno de tus principales desafíos. Algunas conversaciones pendientes podrían necesitar atención, mientras que nuevas oportunidades de aprendizaje despertarán tu curiosidad.

Revisa documentos, mensajes y planes de viaje antes de tomar decisiones importantes.

Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

Las finanzas personales y la autoestima serán protagonistas. Venus retrógrado en tu signo podría llevarte a reconsiderar tus relaciones y valores.

Aprovecha para revisar tu presupuesto, controlar gastos y reconocer qué necesitas para sentirte más estable.

Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

Esta Luna nueva será especialmente significativa para ti. Podrías sentir la necesidad de transformar tu imagen, redefinir tus objetivos y comenzar una etapa más auténtica.

Será una oportunidad para abandonar expectativas que ya no representan quién eres.

Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

El descanso y la introspección serán fundamentales. Podrías necesitar distancia de determinadas situaciones para comprender mejor tus emociones.

Terminar asuntos pendientes y recuperar energía será más importante que comenzar demasiados proyectos.

Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

Tus amistades, contactos y proyectos colectivos estarán bajo revisión. Algunas relaciones podrían fortalecerse, mientras que otras necesitarán límites.

También será un período interesante para establecer conexiones profesionales y explorar nuevas oportunidades.

Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

Tu carrera profesional y reputación cobrarán importancia. Podrías reconsiderar tus objetivos laborales y preguntarte si tu situación actual coincide con tus verdaderas ambiciones.

Evita las decisiones impulsivas y procura no asumir más responsabilidades de las que puedes cumplir.

Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

La Luna nueva despertará tu interés por aprender, viajar y descubrir nuevas perspectivas.

Podrías considerar estudios, proyectos educativos o experiencias que amplíen tus conocimientos.

En el trabajo, explorar caminos diferentes podría ayudarte a encontrar nuevas oportunidades.

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