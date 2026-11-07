Benjamín Galdames y Raymundo Fulgencio protagonizan pleito al finalizar el San Luis vs. FC Juárez

Benjamín Galdames detonó una auténtica bomba en las entrañas del Estadio Alfonso Lastras al encarar con furia a Raymundo Fulgencio rumbo a los vestidores, luego de la dolorosa derrota del Atlético de San Luis ante los Bravos de Juárez en un duelo donde las aspiraciones de liguilla del equipo tunero terminaron sepultadas.

Los ánimos ya venían bastante calientes tras un polémico penal pasado el minuto 80 anotado por el delantero Rodrigo Estupiñán, el cual terminó por sepultar las aspiraciones potosinas en un cierre de torneo regular para el auténtico olvido, dejando la frustración a flor de piel en todo el plantel local.

JAJAJAJAJAJA VIDEAZO



Galdames (San Luis), Fulgencio y Dupuy (Juárez) tres “joyas” mexicanas que no han explotado a sus 25-26 años. pic.twitter.com/3fwulSplwr — Club América Out Of Context (@OutOfContextAme) November 7, 2026

Al atacante del conjunto potosino no le importó en lo absoluto la mirada de los medios de comunicación presentes en la zona mixta y arremetió con todo contra el polémico elemento fronterizo, reclamándole airadamente una supuesta acción indigna o falta de respeto cometida en contra de una mujer.

“Métete con los hombres, poco hombre, con los hombres métete, no con las mujeres”, lanzó Galdames con profundo desprecio en un material videográfico que ya se volvió sumamente viral en las redes sociales, desatando de inmediato el caos absoluto en los pasillos interiores del inmueble potosino.

La respuesta del jugador de los Bravos no se hizo esperar en lo más mínimo y, mientras varios de sus compañeros de equipo trataban de jalarlo para alejarlo de la zona del conflicto, desafió al ariete sanluisino al grito de “¡Vente, dale!”, manteniendo la altísima tensión entre ambos bandos.

El personal de seguridad privada y los propios futbolistas de ambas escuadras tuvieron que emplearse a fondo e intervenir de forma enérgica para contener los intensos empujones y evitar que los golpes directos se hicieran presentes en el túnel.

Pese a la gravedad del zafarrancho que manchó el cierre de la jornada futbolística, Juárez no logró salir de los puestos más bajos de la tabla general con este triunfo, mientras que el bando potosino consumó un rotundo fracaso ante sus aficionados.

Encontronazo entre Benjamín Galdames y Raymundo Fulgencio en el San Luis vs Juárez ?



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Hasta el momento, ni las altas esferas de ambos clubes ni las autoridades de la Liga MX han emitido un pronunciamiento oficial, pero se anticipa que la Comisión Disciplinaria aplicará multas económicas y suspensiones severas mediante su reglamento general de sanciones.

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