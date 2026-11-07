Directivos de Venados y Morelia provocan bochornoso suceso en las tribunas

La efervescencia de la Liguilla en la Liga de Expansión MX cruzó la línea de lo deportivo para convertirse en un espectáculo lamentable en los escritorios. Al concluir el primer capítulo de los Cuartos de Final en Mérida, la pasión se desbordó por completo en las tribunas cuando directivos del Club Atlético Morelia y de Venados FC protagonizaron un bochornoso altercado físico y verbal, manchando lo que había sido un cierre de partido dramático sobre el terreno de juego.

El ambiente en el inmueble yucateco ya era una olla de presión debido al dramático cierre del encuentro. En los últimos suspiros del tiempo de compensación, al minuto 90+8′, el delantero del conjunto michoacano, José Alonso Flores, mandó el balón al fondo de las redes para firmar el 1-2 definitivo a favor de los visitantes.

La anotación cayó como un balde de agua fría para la afición local, que minutos antes había visto a su equipo fallar un penal decisivo y quedarse con un hombre menos por expulsión, pero lo que generó que la pasión se desbordara entre la gente de pantalón largo fue las burlas de la directiva del cuadro michoacano.

Sin embargo, el verdadero foco de conflicto se trasladó de inmediato a la zona directiva. Según los reportes iniciales del periodista David Medrano, el Director Deportivo de los Canarios, José Luis Cendejas, perdió la cordura durante el festejo del gol del triunfo y comenzó a celebrar de manera provocativa y burlona, encarando directamente el palco de los dirigentes astados.

La respuesta de la cúpula de Venados no se hizo esperar. Molestos por la falta de respeto en su propio estadio, el propietario del club local, Rodolfo Rosas, junto al director deportivo de la institución, Bruno Marioni, salieron de inmediato a confrontar al directivo moreliano.

Lo que inició como un intercambio de reclamos verbales subidos de tono escaló rápidamente a las agresiones físicas. Testigos en la zona confirmaron que volaron algunos golpes antes de que los cuerpos de seguridad del estadio y elementos de la policía local intervinieran para separar a los involucrados y evitar una tragedia mayor.

A este panorama de hostilidad deportiva se le suma un entorno institucional ya de por sí turbulento. De acuerdo con información revelada por versiones periodísticas, la directiva de Venados había estado bajo los reflectores en los días previos debido a fuertes adeudos salariales con su plantel, los cuales tuvieron que liquidarse a marchas forzadas para evitar una descalificación administrativa de la Liguilla por parte de la Federación Mexicana de Fútbol (FMF).

El portero de Venados de Yucatán en el momento que recibe el gol que representó la derrota en el duelo de ida de la liguilla de la Liga de Expansión MX. Crédito: Jorge Peña | Imago7

Con los ánimos completamente encendidos y cuentas pendientes tanto en lo deportivo como en los escritorios, la moneda queda en el aire para el partido de vuelta en el Estadio Morelos. Se espera que en las próximas horas la Comisión Disciplinaria de la FMF abra una investigación de oficio, apoyada en las actas de los comisarios del partido y los videos de las cámaras de seguridad, para emitir sanciones económicas y suspensiones severas para los directivos que protagonizaron este bochornoso capítulo.

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