Pepe Aguilar dedica mensaje a Christian Nodal: “Se te quiere bien, yerno”

En el marco del Festival Cultural de Calaveras 2026, Pepe Aguilar y Christian Nodal protagonizaron uno de los momentos más comentados del evento durante el espectáculo Sinfónico hasta los Huesos, realizado la noche del viernes 6 de noviembre en la megavelaria de Isla San Marcos, en Aguascalientes.

El concierto, que comenzó a las 9:00 p.m., hora de México, combinó éxitos de Pepe Aguilar con arreglos de la Orquesta Sinfónica de Aguascalientes y el acompañamiento del Mariachi Zacatecano. También participaron Ángela y Leonardo Aguilar, así como Josi Cuén.

Después de la presentación, Christian Nodal compartió en sus historias de Instagram una fotografía junto a su suegro y le agradeció el respaldo recibido desde que se incorporó a la familia Aguilar.

Según la información publicada por Infobae, el cantante destacó el aprendizaje sobre la importancia de la familia y la apertura que Pepe Aguilar le dio en su casa. Pepe respondió con un mensaje breve: “Se te quiere bien, yerno”, lo que confirmó públicamente la cercanía entre ambos intérpretes.

Cortesía: Instagram.

El gesto adquiere relevancia porque ocurre mientras Nodal enfrenta versiones sobre un posible distanciamiento profesional con su padre, Jaime González, quien durante años estuvo vinculado a la administración de su carrera.

En abril de 2026, el cantante solicitó ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial el registro de “El Forajido” como marca para servicios de entretenimiento, luego de expresar inconformidad por no tener el control comercial de su nombre artístico. Sin embargo, el trámite por sí solo no demuestra una ruptura familiar definitiva. También han circulado versiones sobre un distanciamiento con su madre, Cristy Nodal, aunque los involucrados no han confirmado públicamente todos los señalamientos.

Desde su matrimonio con Ángela Aguilar en julio de 2024, Nodal ha compartido diversos momentos públicos con la familia de su esposa. En diciembre de ese año cantó junto a Pepe Aguilar en Querétaro; en junio de 2025 volvieron a coincidir en un concierto, y en agosto de 2026 se reunieron en la celebración del cumpleaños del patriarca de la dinastía Aguilar. El concierto del 6 de noviembre sumó un nuevo capítulo a esa relación.

El evento formó parte del Festival Cultural de Calaveras 2026, que se desarrolla del 30 de octubre al 8 de noviembre y está dedicado a las tradiciones del Día de Muertos.

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