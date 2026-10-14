Cazzu habló sobre cómo fue su relación con Nodal: “Todo lo que viví me hizo crecer”

A pesar de las intensas controversias mediáticas y legales que han rodeado su separación en los últimos meses, Cazzu rompió el silencio para reflexionar sobre la etapa en la que compartió su vida junto al cantante mexicano Christian Nodal.

Lejos de alimentar los escándalos o ahondar en discrepancias, la artista argentina prefirió enfocar sus palabras en el aprendizaje personal y el valor que guardan para ella los recuerdos de aquel tiempo en pareja.

Durante su participación en el podcast “Ruido y Sentimiento”, la intérprete abrió su corazón para recordar la etapa que vivió al lado del padre de su hija, Inti. Con un tono sereno y reflexivo, Cazzu destacó que aquellos años significaron una etapa de gran crecimiento tanto en el ámbito personal como en el profesional, subrayando el constante impulso que recibió por parte del cantante de música regional mexicana para experimentar con nuevos géneros artísticos.

“Fueron años muy valiosos y amorosos, que me dejaron enseñanzas importantes. Él siempre me decía: ‘Anímate, no pasa nada’, y eso me dio confianza para explorar cosas nuevas“, compartió la cantante durante la entrevista.

Asimismo, enfatizó que, aunque las circunstancias no tuvieron el desenlace que imaginaba, el afecto y las vivencias compartidas no se borran de su memoria ni de su corazón. “Todo lo que viví me hizo crecer, y aunque las cosas no terminaron como esperaba, no puedo desconocer lo que significó para mí”, dijo.

La ruptura entre ambos artistas se hizo oficial en mayo de 2024, ocho meses después del nacimiento de su primogénita. Poco tiempo después, la vida sentimental de Nodal continuó bajo el foco público tras confirmar su noviazgo y posterior enlace matrimonial con Ángela Aguilar.

Por su parte, Cazzu se ha mantenido enfocada en la crianza de su hija, su desarrollo musical y sus nuevos proyectos, demostrando una postura madura frente al pasado.

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