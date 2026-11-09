Equipo de Natalia Alcocer le envía un fuerte mensaje a Manelyk González

El domingo por la noche, Natalia Alcocer se retiró de “La Granja VIP”. La mexicana decidió dejar el proyecto por la necesidad de priorizar su salud mental por encima de un trabajo. Dentro del reality de Televisión Azteca, Alcocer vivió momentos de tensión que probablemente terminaron de dinamitar temas personales importantes, relacionados con su salud.

Natalia le recordó a Adal Ramones y al público televidente del proyecto que dentro del juego muchas veces se burlaron de sus problemas, de su proceso. Lamentablemente, pocos entendieron que lo que atravesaba estaba relacionado con su salud mental. Esas burlas y poco entendimiento por parte de varios de los famosos que conforman este proyecto son irónicas. Tomando en cuenta que en la actualidad muchos hablan sobre la importancia de cuidar estos temas y se convierten en voceros y defensores de estos temas.

“No sabes lo acompañada que me he sentido y lo apoyada que me he sentido por parte de ustedes, de La Granja, del Gallo y de TV Azteca en este proceso”, dijo Natalia Alcocer, según reportó Infobae.

A raíz de su salida, hubo reacciones en el programa. Entre las que se destacan las palabras de Manelyk González, quien no dudó en decir que el comunicado de Adal era una buena noticia, porque los granjeros ya no la querían más. Ante la reacción de la experta en realities, el equipo de Natalia dejó el siguiente mensaje en su cuenta de IG: El comportamiento de Mane lo único que hace es reafirmar que la decisión que tomó Natalia fue la correcta. Ella no tiene por qué estar expuesta a personas violentas, burlonas, cínicas y sin educación. Personas que además han dicho que el tema de la salud mental es relevante para ellas cuando evidentemente no es así”.

A esta reflexión agregaron: De parte del equipo de Nat, te queremos decir, Mane, que esperamos que jamás estés en una situación en la que te veas obligada a priorizar tu estabilidad sobre un proyecto en el que estés trabajando y que tengas que renunciar a él.

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