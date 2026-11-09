Policía de Riverside mata a hombre presuntamente armado con un cuchillo

Un oficial de la Policía de Riverside mató a disparos la noche de este domingo 8 de noviembre a un hombre que presuntamente estaba armado con un cuchillo, mientras que algunos testigos aseguraron que no vieron ninguna arma.

El Departamento de Policía de Riverside (RPD) dijo que el incidente ocurrió aproximadamente a las 9.30 p.m. en el área de University y Douglas Avenue.

De acuerdo con el RPD, el oficial disparó al sospechoso, de unos 50 años, después de informar a la central de que el hombre había arrojado una piedra a un vehículo y que se encontraba armado con un cuchillo.

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La cadena ABC informó que un padre y su hija los contactaron para decirles que habían presenciado el incidente en la ciudad de Riverside. Según los testigos, el oficial le gritó al hombre que no se alejara.

El padre y la hija dijeron que, en un momento, el sospechoso se dio la vuelta y el oficial de Policía le disparó varias veces.

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Después de ser lesionado por los balazos, el hombre fue trasladado a un hospital, donde falleció más tarde.

Los testigos aseguraron que en ningún momento observaron un cuchillo ni ninguna arma de otro tipo, lo que contradice la versión del oficial de la policía de Riverside.

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Autoridades del condado de Riverside iniciaron una investigación para determinar, con exactitud, qué fue lo que ocurrió la noche de este domingo.

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