Raúl González Blanco asume como DT del Real Oviedo, perteneciente al Grupo Pachuca

El Real Oviedo eligió a Raúl González Blanco para conducir su proyecto deportivo hasta junio de 2028, en una apuesta del Grupo Pachuca por un exfutbolista de trayectoria destacada en el Real Madrid que buscará llevar al conjunto asturiano de regreso a Primera División. El nombramiento se confirmó este lunes, pocas horas después de que el club anunciara la salida de Julián Calero.

El equipo ocupa el noveno puesto de la Segunda División española, conocida como LaLiga Hypermotion, con 21 puntos en 13 partidos. Su registro es de seis victorias, tres empates y cuatro derrotas, una campaña que lo mantiene a una unidad de los puestos de playoff de ascenso y a seis del ascenso directo.

La decisión de cambiar de entrenador llegó pese a que el Oviedo había conseguido una victoria como visitante ante el Cádiz por 2-1 el pasado sábado. Calero había sido contratado en junio y tenía vínculo con la institución hasta el próximo año.

?? Primeras palabras de Raúl González como nuevo entrenador del #RealOviedo pic.twitter.com/Y48y6JqyU0 — Real Oviedo (@RealOviedo) November 9, 2026

Un nuevo desafío después de seis temporadas en el Castilla

Raúl, de 49 años, llevaba más de un año sin dirigir un equipo desde que terminó su etapa al frente del Real Madrid Castilla en junio de 2025. El exdelantero estuvo seis temporadas consecutivas al mando del filial madridista, al que llegó después de comenzar su recorrido como entrenador en las categorías formativas del club.

Su trabajo en Valdebebas incluyó pasos por el Cadete B, el Juvenil B y el Juvenil A, conjunto con el que conquistó la Liga de Campeones Juvenil en 2020. Posteriormente asumió la dirección del Castilla, donde participó en el desarrollo de futbolistas como Nico Paz y Sergio Arribas. Durante ese ciclo, el filial estuvo cerca de conseguir el ascenso al fútbol profesional.

La experiencia de Raúl en los banquillos se concentra principalmente en ese recorrido dentro de la estructura madridista. Ahora tendrá su primera oportunidad al frente de un equipo profesional de Segunda División, con el objetivo de competir por el regreso del Oviedo a la máxima categoría.

El club confirmó el acuerdo mediante un comunicado: “El Real Oviedo ha llegado a un acuerdo para nombrar a Raúl González Blanco como nuevo entrenador del primer equipo hasta junio de 2028”.

El nuevo técnico tendrá como primer compromiso el partido del próximo sábado frente al Girona FC, en el estadio Carlos Tartiere.

Pachuca vuelve a cambiar de entrenador en el Oviedo

La llegada del exfutbolista responde también a una apuesta de la propiedad mexicana. Según la información difundida sobre la operación, el Grupo Pachuca tenía a Raúl entre sus objetivos desde hacía varias semanas. El entrenador Marcos Jiménez se incorporaría a su cuerpo técnico como segundo, después de haber trabajado con él en el Castilla y de dirigir posteriormente al Juvenil B del Real Madrid.

El nombramiento se produce en un contexto de frecuentes cambios en el banquillo desde que el grupo mexicano asumió el control del club en el verano de 2022. Calero se convirtió en el séptimo entrenador que deja el cargo durante ese periodo.

Antes que él salieron Jon Pérez Bolo, Álvaro Cervera, Javi Calleja, Veljko Paunovic, Luis Carrión y Guillermo Almada. Ninguno logró completar una temporada al frente del equipo bajo la propiedad de Pachuca.

Raúl también había aparecido en el escenario institucional del Real Madrid durante el pasado verano, cuando fue anunciado como director deportivo de la candidatura de Enrique Riquelme a la presidencia del club, aunque no realizó apariciones públicas en ese proceso.

Su nuevo desafío estará ahora en Asturias, donde buscará transformar su experiencia en el fútbol formativo en resultados para un Oviedo que se mantiene cerca de los puestos de promoción.

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