¿Cuál es el estado de salud de Bruce Willis a tres años de su diagnostico de demencia?

El tiempo ha transformado radicalmente la cotidianidad de Bruce Willis. A tres años de hacerse público el avance de su condición hacia una demencia frontotemporal (DFT) —tras un diagnóstico inicial de afasia en 2022—, el icónico actor de 71 años vive en una realidad distante y pausada, alejado por completo de los focos y de la industria cinematográfica.

Fuentes cercanas al entorno del artista revelaron recientemente el avance de su deterioro cognitivo. Según los reportes, Willis pasa largos períodos absorto y aislado. “Vive en su propio mundo” y “a veces parece un bebé que mira un objeto con curiosidad, simplemente observándolo”, señalaron personas allegadas a la familia.

El cambio no solo ha sido cognitivo, sino también actitudinal. Aquel hombre enérgico, carismático y extrovertido que encarnó a héroes de acción dio paso a una versión sumamente serena y apacible, al punto de que en su círculo íntimo lo apodan “Mr. Mellow”. Aunque el actor intuye que su rutina ha cambiado y percibe que algo no está bien, carece de una comprensión cabal de su diagnóstico debido a la propia progresión del trastorno neurodegenerativo.

Para garantizar la mejor calidad de vida posible, su esposa, Emma Heming Willis, acondicionó una residencia adaptada de una sola planta donde el actor cuenta con asistencia y cuidadores las 24 horas del día. Se estima que la atención médica especializada supera los 30.000 dólares mensuales. Esta estructura ha permitido que su esposa y sus hijas mantengan su dinámica habitual mientras lo acompañan en un espacio diseñado exclusivamente para sus necesidades actuales.

Pese a la inevitable pérdida progresiva del lenguaje y la presencia constante del duelo en el núcleo familiar, el vínculo emocional permanece firme. Sus hijas y su esposa, acompañadas también por su exesposa Demi Moore, continúan visitándolo con frecuencia.

Aunque la comunicación verbal se ha reducido a pausas prolongadas para encontrar las palabras, los abrazos y los gestos de afecto siguen siendo el refugio donde la familia reconoce y sostiene la esencia de Bruce Willis.

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