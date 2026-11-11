Don Omar suspende más conciertos por complicación de salud

La salud de Don Omar volvió a verse afectada obligándolo a frenar de manera imprevista sus actividades sobre los escenarios. A través de un comunicado difundido en sus redes sociales, el intérprete de “Danza Kuduro” confirmó que padece una recaída derivada de una severa afección respiratoria que arrastra desde semanas anteriores.

El artista boricua había intentado retomar sus compromisos profesionales el pasado fin de semana con presentaciones en California y Arizona, confiando en que su proceso de recuperación avanzaba por el camino correcto. Sin embargo, la exigencia vocal y física propia de su espectáculo le pasó factura nuevamente, obligando a los médicos tratantes a ordenar la interrupción inmediata de su agenda artística.

“Lamentablemente, he sufrido una recaída de la fuerte infección respiratoria que me ha afectado durante estos días y, por instrucciones de mi médico, debo detenerme nuevamente y guardar reposo. Seguir exponiendo mi salud en estas condiciones no sería responsable”, expresó el artista en su cuenta de Instagram.

Esta nueva pausa afecta directamente a las actuaciones programadas en ciudades como Ontario (California), Las Vegas (Nevada) y Salt Lake City (Utah), las cuales marcaban el cierre de la primera etapa de su actual gira.

El exponente urbano extendió sus disculpas a la fanaticada, reconociendo el esfuerzo económico y logístico que implica reorganizar viajes y agendas para presenciar sus conciertos. “Lo que más me duele es saber que muchos de ustedes ya habían reorganizado sus planes. Sé lo que significa pedirles comprensión por segunda vez y créanme que no es algo que tomo a la ligera”, apuntó el cantante.

Por el momento, el equipo de trabajo del reguetonero no ha precisado las nuevas fechas de reprogramación, centrando todos los esfuerzos en lograr su total recuperación clínica. Mientras tanto, los organizadores mantienen vigentes los preparativos para su ambiciosa gira latinoamericana planificada de cara a los próximos meses, a la espera de que el exponente recupere plenamente su bienestar físico.

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