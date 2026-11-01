Don Omar pospuso show en California por una infección respiratoria

Los seguidores de Don Omar recibieron una noticia preocupante, luego de que el equipo del cantante anunciara la postergación de su esperado concierto programado para el 29 de octubre en el Toyota Arena, en la ciudad de Ontario, California, debido a complicaciones de salud.

A través de un comunicado oficial compartido en su cuenta de Instagram, el intérprete de éxitos como “Danza Kuduro”, “Pobre Diabla” y “Salió el Sol” explicó que su condición actual le impide subir a los escenarios temporalmente, tras haber sido diagnosticado con un cuadro clínico que requiere atención y cuidados prioritarios.

“Debido a una infección respiratoria severa y siguiendo las recomendaciones médicas que requieren reposo vocal absoluto, el concierto de Don Omar, programado para esta noche en Ontario, California, ha sido pospuesto”, detalla el comunicado difundida por la producción.

Asimismo, los organizadores indicaron que la nueva fecha para la presentación se dará a conocer en los próximos días a través de los canales oficiales de boletería y las redes sociales del propio artista. Para tranquilidad de los asistentes que ya contaban con sus entradas, se confirmó que los boletos adquiridos previamente serán totalmente válidos para el show reprogramado, por lo que no será necesario realizar ningún trámite adicional de reembolso o cambio.

Esta pausa obligada en la agenda del llamado “Rey del Reggaetón” trae inevitablemente a la memoria los complejos retos de salud que el boricua ha enfrentado con gran resiliencia en los últimos años. En junio de 2024, Don Omar conmocionó a la industria del entretenimiento al revelar que fue sometido a una rigurosa cirugía de cuatro horas en la que los especialistas le extirparon el riñón izquierdo y un tumor maligno.

Meses después de aquel difícil episodio, el artista celebró haber superado la enfermedad, compartiendo con su público una emotiva frase que marcó un hito en su carrera: “Hoy me levanté sin cáncer y agradecido”.

Por ahora, la prioridad absoluta para el equipo médico y el círculo cercano de Don Omar es garantizar su recuperación plena, permitiendo que regrese a los escenarios con la vitalidad y entrega que lo han consagrado como una de las figuras más influyentes de la historia de la música latina.

Seguir leyendo:

· Don Omar regresa a los escenarios con The Last King World Tour: “Quiero que todo el mundo goce”

· Don Omar anuncia gira por Estados Unidos: ¿En qué ciudades se presentará?

· Don Omar desmiente rumores sobre su retiro de la música