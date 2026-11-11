Hirving Lozano enfrenta un futuro incierto en el LA Galaxy tras quedar eliminado de los playoffs de la MLS

El futuro futbolístico de Hirving Lozano en la Major League Soccer vuelve a quedar en el aire tras la dolorosa eliminación de Los Angeles Galaxy. Luego de quedarse fuera de los playoffs por segundo año consecutivo, el entrenador del conjunto angelino, Greg Vanney, reconoció abiertamente que la continuidad del atacante mexicano para la temporada 2027 representa un rompecabezas contractual bastante complejo que involucra a múltiples partes.

La aventura del Chucky en el balompié estadounidense ha estado llena de altibajos desde su aterrizaje en 2025 como el primer jugador franquicia en la historia del San Diego FC. Aunque llegó con etiqueta de estrella indiscutible y líder del proyecto fronterizo, un fuerte desencuentro con el estratega Mikey Varas durante la segunda mitad de aquella campaña lo marginó por completo del plantel, obligándolo a entrenar por separado durante varios meses mientras buscaba una salida de emergencia.

LA Galaxy have been officially eliminated from the MLS Cup Playoffs meaning that Chucky Lozano's season with the Galaxy ends and he will be a San Diego FC player until further notice.



Galaxy can still sign Chucky permanently but unless that happens Chucky is SDFC's problem. — Alex Westry (@alex_westry) November 8, 2026

Esa ventana de rescate apareció en el verano de 2026 cuando el LA Galaxy apostó por incorporarlo en calidad de préstamo. Bajo las órdenes de Greg Vanney, el extremo azteca recuperó la sonrisa y se convirtió rápidamente en un motor ofensivo al disputar diez encuentros, en los cuales aportó dos anotaciones y tres pases para gol, rendimiento que incluso le valió ser convocado nuevamente a la Selección Mexicana en la Fecha FIFA de octubre tras casi un año en el congelador.

Sin embargo, la mala fortuna volvió a cruzarse en su camino durante aquella concentración con el Tricolor al sufrir una lesión muscular que frenó en seco su resurgimiento. El percance físico le impidió estar disponible en cinco compromisos cruciales para la escuadra galáctica, regresando a las canchas con apenas un par de partidos por disputar y sin margen de tiempo para evitar el fracaso colectivo del club angelino.

Durante la conferencia de prensa de cierre de temporada celebrada este martes por la tarde, Greg Vanney elogió el compromiso y el espíritu competitivo que mostró Lozano en el vestuario, pero lamentó que la lesión cortara su ritmo justo cuando mejor se conectaba con sus compañeros. Asimismo, el estratega admitió ante los medios que desconoce los detalles finos del préstamo y advirtió que será necesario sentarse a dialogar con el jugador, sus representantes y la directiva de San Diego para aclarar el panorama.

?? “NO SERÁ DECISIÓN PERSONAL?”; Mikey Varas, DT del San Diego FC, habla sobre la posibilidad de que Hirving Lozano vuelva al equipo.



?: @Emor_Villa pic.twitter.com/hlbBqIK6Mr — AS USA Latino (@US_diarioas) November 10, 2026

El principal dolor de cabeza para concretar una extensión o compra definitiva radica en la estratosférica nómina del futbolista mexicano. Lozano percibe un salario cercano a los diez millones de dólares anuales y mantiene contrato vigente con San Diego FC hasta diciembre de 2028; su cesión veraniega a Los Ángeles únicamente fue viable porque la franquicia californiana aceptó absorber gran parte de su sueldo, una fórmula financiera que el Galaxy deberá renegociar si pretende retenerlo el próximo año.

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