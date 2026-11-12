Trump quiere resolver el tema de Cuba antes de 2029, contempla intervenir militarmente y encarga a Rubio resolver el conflicto

El presidente Donald Trump aseguró que quiere resolver la situación de Cuba antes de abandonar la Casa Blanca en enero de 2029 y dejó en manos del secretario de Estado, Marco Rubio, un papel central en la estrategia de Washington hacia la isla. El mandatario incluso reconoció que consideraría una intervención militar estadounidense, aunque evitó explicar bajo qué circunstancias recurriría a esa opción.

Durante una entrevista telefónica con Salem News Channel, Trump destacó los antecedentes familiares del jefe de la diplomacia estadounidense y su interés en impulsar cambios en el país caribeño. “Quiero dejar resuelto lo de Cuba antes de irme, y tenemos a alguien muy bueno y talentoso para encargarse de Cuba que se llama Marco, Marco Rubio. Sus padres son de Cuba y le encantaría hacerlo”, declaró el republicano.

Al preguntarle directamente si contemplaría una operación militar contra la isla, Trump respondió que “lo consideraría”, una declaración que vuelve a colocar la posibilidad de una intervención estadounidense en el centro de las tensiones entre ambos gobiernos. El presidente tampoco presentó un calendario para concretar sus objetivos ni aclaró si su intención consiste en alcanzar un acuerdo político, provocar cambios en el gobierno cubano o recurrir a medidas más agresivas.

Trump ha descrito reiteradamente a Cuba como un país fallido y aseguró que cuenta con un respaldo considerable entre los cubanoestadounidenses de Florida. También manifestó que le gustaría actuar en favor de los cubanos que abandonaron la isla y, según sus palabras, fueron tratados injustamente. El congresista republicano por Florida, Carlos Giménez, respaldó públicamente sus declaraciones y reaccionó a la publicación del mandatario con un mensaje directo: “¡Hágalo, presidente Trump!”.

PRESIDENT TRUMP: I want to get Cuba done before I leave, yeah. We have a very good, talented guy for Cuba named Marco. pic.twitter.com/BLJILtcsAl — Department of State (@StateDept) November 12, 2026

Rubio endurece la presión y Díaz-Canel rechaza las advertencias de Washington

La participación de Marco Rubio resulta especialmente relevante porque el secretario de Estado ha convertido la transformación política y económica de Cuba en uno de los asuntos centrales de la política exterior estadounidense. Esta semana, Rubio cuestionó la viabilidad del modelo político y económico de la isla y sostuvo que el levantamiento del embargo requiere reformas profundas. También calificó al gobierno cubano como una amenaza para la seguridad nacional y los intereses de Estados Unidos.

Desde enero, la administración Trump ha incrementado la presión económica sobre La Habana mediante restricciones al suministro de petróleo, sanciones y advertencias públicas. Las medidas han agravado las dificultades energéticas cubanas, caracterizadas por apagones y escasez de combustible. La ofensiva estadounidense se intensificó después de la captura de Nicolás Maduro en Venezuela, en enero, un acontecimiento que modificó el escenario político regional y aumentó la presión sobre el gobierno de Miguel Díaz-Canel.

El mandatario cubano rechazó las advertencias de Washington y aseguró que el futuro de la isla no será decidido por Estados Unidos. “El futuro” de Cuba “no se decidirá jamás desde el norte”, escribió Díaz-Canel en la red social X, donde también responsabilizó a Washington por las consecuencias de las sanciones y las restricciones energéticas.

Aunque los dos gobiernos han mantenido contactos discretos, no existen acuerdos públicos que permitan anticipar una salida negociada. Además, cualquier levantamiento del embargo estadounidense enfrenta restricciones legales que involucran al Congreso. Por ahora, Trump mantiene abierta la posibilidad de intensificar la presión sobre Cuba, mientras Rubio concentra la responsabilidad de diseñar la estrategia para alcanzar los objetivos de la Casa Blanca.

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