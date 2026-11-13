Contrario a lo que se cree: estudio revela que adultos no son menos creativos que los niños

La idea de que los niños son más creativos que los adultos, y de que la imaginación se apaga con los años, está muy extendida: el 78.6% de los adultos que participaron en el estudio la compartía. Sin embargo, una nueva investigación encabezada por la Universidad de Graz (Austria), publicada el 21 de octubre en la revista científica PLOS ONE, indica que esa creencia no resiste el examen científico.

El trabajo, titulado ¿Son los niños realmente más creativos que los adultos?, fue firmado por Janika Saretzki, Ines Fratzl y Mathias Benedek, de la Universidad de Graz, junto con Baptiste Barbot, de la Universidad Católica de Lovaina (Bélgica) y el Yale Child Study Center (Estados Unidos). En él participaron 92 niños de entre 4 y 7 años, en su último año de preescolar, y 70 adultos, la mayoría de entre 20 y 30 años.

Tres pruebas evaluadoras “a ciegas”

Los participantes realizaron tres tareas: proponer en tres minutos usos alternativos para una lata, hacer un dibujo libre presentado como un juego y dibujar un animal fantástico que no existe. Cinco evaluadores, que no sabían quién era el autor de cada respuesta, calificaron cada producción según su originalidad, su eficacia y su creatividad general.

Los adultos crean mejor; los niños lo disfrutan más

Los resultados fueron claros: los adultos superaron a los niños en creatividad evaluada externamente, sobre todo en la prueba de usos alternativos y en el dibujo del animal fantástico. En el dibujo libre, sus obras fueron más eficaces y creativas, aunque no más originales, ya que ambos grupos tendieron a elegir temas comunes.

La ventaja infantil apareció en otro terreno: el de la experiencia. Los niños mostraron mayor motivación, se sintieron más capaces y valoraron mejor su propio trabajo en todas las tareas. También reportaron menos ansiedad y más disfrute en varias de ellas. Según sus padres, practican actividades creativas con más frecuencia, y su autoconcepto creativo fue claramente superior al de los adultos (4.5 frente a 3.5 en una escala de 5 puntos).

Cuestión de confianza, no de capacidad

Para los autores, la noción de que los niños son en general más creativos resulta demasiado simplista. Los adultos tienen un mayor potencial de pensamiento creativo, mientras que los niños se implican más y se sienten más seguros al crear. Los investigadores plantean que los pequeños viven estas tareas como un juego sin consecuencias, mientras que los adultos experimentan más presión por ser evaluados y más ansiedad.

Esto explicaría por qué la creencia popular persiste: lo que se percibe como “creatividad infantil” sería, sobre todo, entusiasmo visible y no la calidad de lo producido. Los autores advierten, además, que esa seguridad infantil puede deberse en parte a una autocrítica aún inmadura y a los elogios recibidos.

Los hallazgos sugieren que muchos adultos no han perdido su capacidad creativa, sino la confianza para ejercerla. Reducir el miedo al juicio ajeno y reservar espacios de juego sin evaluación podría ayudar a aprovechar un potencial que sigue ahí.

Limitaciones del estudio

Se trata de un estudio transversal, con un rango de edades estrecho y un único contexto cultural, por lo que no permite establecer causas. Además, las respuestas de niños tan pequeños sobre su propia experiencia deben interpretarse con cautela, y las evaluaciones fueron hechas por adultos.

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