No echemos toda la culpa del desgaste de la rodilla a las actividades laborales o deportivas
La edad, el peso, la genética y las lesiones previas pesan tanto o más que el trabajo y el deporte en el desgaste de la rodilla
Cuando aparece el dolor de rodilla, la explicación suele llegar rápido: «es por mi trabajo» o «es por correr tantos años». Sin embargo, la evidencia científica muestra que el desgaste de la rodilla, conocido médicamente como artrosis u osteoartritis de rodilla (gonartrosis), rara vez tiene un único responsable. Es el resultado de varios factores que se suman a lo largo de la vida, muchos de ellos ajenos a la oficina, la obra o la cancha.
Es un problema con muchas causas:
Se estima que el riesgo de desarrollarla con síntomas a lo largo de la vida ronda el 40 % en los hombres y el 47 % en las mujeres, y es mayor en personas con obesidad.
Entre los factores que más influyen, y que poco tienen que ver con el empleo o el deporte, destacan:
- La edad. Es uno de los factores de riesgo más fuertes: con los años, el cartílago tolera peor las cargas.
- El sobrepeso y la obesidad. Según un metaanálisis, multiplican casi por tres el riesgo de desarrollar artrosis de rodilla. El exceso de peso no solo aumenta la carga mecánica: también favorece una inflamación de bajo grado que afecta a la articulación.
- El sexo. Las mujeres presentan más casos y de mayor severidad, sobre todo a partir de la menopausia.
- La herencia genética. Tener padres o hermanos con artrosis aumenta la probabilidad de padecerla.
- La alineación de las piernas. Las rodillas en «X» (genu valgo) o arqueadas (genu varo) reparten mal las cargas dentro de la articulación.
- Las lesiones previas. Una rotura de menisco o de ligamento, aunque haya ocurrido décadas atrás, puede acelerar el desgaste.
- El sedentarismo. La falta de actividad debilita los músculos que protegen la rodilla, en especial el cuádriceps.
El ejercicio no es el enemigo
Ciertos trabajos con cargas pesadas, arrodillamiento frecuente o posturas forzadas, así como algunos deportes de impacto y competencia, sí pueden sumar riesgo, en especial cuando ya existe una lesión. Pero son una pieza más del rompecabezas, no la explicación completa.
Cuando un paciente atribuye todo su dolor al trabajo o al deporte, a veces la conclusión es dejar de moverse, y eso suele empeorar el problema, explican especialistas. Al contrario, la actividad física bien dosificada fortalece la musculatura, ayuda a controlar el peso y nutre el cartílago.
Por eso, las guías clínicas sitúan el ejercicio y el control del peso como tratamiento de primera línea.
Recomendaciones para cuidar las rodillas
- Mantener un peso saludable: cada kilo de más se multiplica en la carga que soporta la rodilla al caminar o subir escaleras.
- Fortalecer el cuádriceps, los glúteos y la musculatura de la cadera, que actúan como amortiguadores.
- Preferir actividades de bajo impacto como natación, bicicleta o caminata, y aumentar la intensidad de forma progresiva.
- Tratar a tiempo y rehabilitar por completo cualquier lesión de rodilla.
- En el trabajo, usar rodilleras si hay que arrodillarse, alternar posturas y aplicar técnicas seguras para levantar cargas.
- Consultar al médico ante dolor persistente, rigidez matutina, inflamación o crujidos acompañados de dolor.
La rodilla no se desgasta por una sola razón, y tampoco se cuida con una sola medida. Conocer todos los factores nos permite actuar sobre los que sí podemos cambiar.
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