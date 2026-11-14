No echemos toda la culpa del desgaste de la rodilla a las actividades laborales o deportivas

Cuando aparece el dolor de rodilla, la explicación suele llegar rápido: «es por mi trabajo» o «es por correr tantos años». Sin embargo, la evidencia científica muestra que el desgaste de la rodilla, conocido médicamente como artrosis u osteoartritis de rodilla (gonartrosis), rara vez tiene un único responsable. Es el resultado de varios factores que se suman a lo largo de la vida, muchos de ellos ajenos a la oficina, la obra o la cancha.

Es un problema con muchas causas:

Se estima que el riesgo de desarrollarla con síntomas a lo largo de la vida ronda el 40 % en los hombres y el 47 % en las mujeres, y es mayor en personas con obesidad.

Entre los factores que más influyen, y que poco tienen que ver con el empleo o el deporte, destacan:

La edad. Es uno de los factores de riesgo más fuertes: con los años, el cartílago tolera peor las cargas.

Es uno de los factores de riesgo más fuertes: con los años, el cartílago tolera peor las cargas. El sobrepeso y la obesidad. Según un metaanálisis, multiplican casi por tres el riesgo de desarrollar artrosis de rodilla. El exceso de peso no solo aumenta la carga mecánica: también favorece una inflamación de bajo grado que afecta a la articulación.

Según un metaanálisis, multiplican casi por tres el riesgo de desarrollar artrosis de rodilla. El exceso de peso no solo aumenta la carga mecánica: también favorece una inflamación de bajo grado que afecta a la articulación. El sexo. Las mujeres presentan más casos y de mayor severidad, sobre todo a partir de la menopausia.

Las mujeres presentan más casos y de mayor severidad, sobre todo a partir de la menopausia. La herencia genética. Tener padres o hermanos con artrosis aumenta la probabilidad de padecerla.

Tener padres o hermanos con artrosis aumenta la probabilidad de padecerla. La alineación de las piernas. Las rodillas en «X» (genu valgo) o arqueadas (genu varo) reparten mal las cargas dentro de la articulación.

Las rodillas en «X» (genu valgo) o arqueadas (genu varo) reparten mal las cargas dentro de la articulación. Las lesiones previas. Una rotura de menisco o de ligamento, aunque haya ocurrido décadas atrás, puede acelerar el desgaste.

Una rotura de menisco o de ligamento, aunque haya ocurrido décadas atrás, puede acelerar el desgaste. El sedentarismo. La falta de actividad debilita los músculos que protegen la rodilla, en especial el cuádriceps.

El ejercicio no es el enemigo

Ciertos trabajos con cargas pesadas, arrodillamiento frecuente o posturas forzadas, así como algunos deportes de impacto y competencia, sí pueden sumar riesgo, en especial cuando ya existe una lesión. Pero son una pieza más del rompecabezas, no la explicación completa.

Cuando un paciente atribuye todo su dolor al trabajo o al deporte, a veces la conclusión es dejar de moverse, y eso suele empeorar el problema, explican especialistas. Al contrario, la actividad física bien dosificada fortalece la musculatura, ayuda a controlar el peso y nutre el cartílago.

Por eso, las guías clínicas sitúan el ejercicio y el control del peso como tratamiento de primera línea.

Recomendaciones para cuidar las rodillas

Mantener un peso saludable: cada kilo de más se multiplica en la carga que soporta la rodilla al caminar o subir escaleras. Fortalecer el cuádriceps, los glúteos y la musculatura de la cadera, que actúan como amortiguadores. Preferir actividades de bajo impacto como natación, bicicleta o caminata, y aumentar la intensidad de forma progresiva. Tratar a tiempo y rehabilitar por completo cualquier lesión de rodilla. En el trabajo, usar rodilleras si hay que arrodillarse, alternar posturas y aplicar técnicas seguras para levantar cargas. Consultar al médico ante dolor persistente, rigidez matutina, inflamación o crujidos acompañados de dolor.

La rodilla no se desgasta por una sola razón, y tampoco se cuida con una sola medida. Conocer todos los factores nos permite actuar sobre los que sí podemos cambiar.

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