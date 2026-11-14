No echemos toda la culpa del desgaste de la rodilla a las actividades laborales o deportivas

La edad, el peso, la genética y las lesiones previas pesan tanto o más que el trabajo y el deporte en el desgaste de la rodilla

No echemos toda la culpa del desgaste de la rodilla a las actividades laborales o deportivas

Mujer sufriendo dolor articular de rodilla. Crédito: kazoka | Shutterstock

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Por  Franklin Delgado

Cuando aparece el dolor de rodilla, la explicación suele llegar rápido: «es por mi trabajo» o «es por correr tantos años». Sin embargo, la evidencia científica muestra que el desgaste de la rodilla, conocido médicamente como artrosis u osteoartritis de rodilla (gonartrosis), rara vez tiene un único responsable. Es el resultado de varios factores que se suman a lo largo de la vida, muchos de ellos ajenos a la oficina, la obra o la cancha.

Es un problema con muchas causas:

Se estima que el riesgo de desarrollarla con síntomas a lo largo de la vida ronda el 40 % en los hombres y el 47 % en las mujeres, y es mayor en personas con obesidad.

Entre los factores que más influyen, y que poco tienen que ver con el empleo o el deporte, destacan:

  • La edad. Es uno de los factores de riesgo más fuertes: con los años, el cartílago tolera peor las cargas.
  • El sobrepeso y la obesidad. Según un metaanálisis, multiplican casi por tres el riesgo de desarrollar artrosis de rodilla. El exceso de peso no solo aumenta la carga mecánica: también favorece una inflamación de bajo grado que afecta a la articulación.
  • El sexo. Las mujeres presentan más casos y de mayor severidad, sobre todo a partir de la menopausia.
  • La herencia genética. Tener padres o hermanos con artrosis aumenta la probabilidad de padecerla.
  • La alineación de las piernas. Las rodillas en «X» (genu valgo) o arqueadas (genu varo) reparten mal las cargas dentro de la articulación.
  • Las lesiones previas. Una rotura de menisco o de ligamento, aunque haya ocurrido décadas atrás, puede acelerar el desgaste.
  • El sedentarismo. La falta de actividad debilita los músculos que protegen la rodilla, en especial el cuádriceps.
Cortesía: @FisioClinicsGroup

El ejercicio no es el enemigo

Ciertos trabajos con cargas pesadas, arrodillamiento frecuente o posturas forzadas, así como algunos deportes de impacto y competencia, sí pueden sumar riesgo, en especial cuando ya existe una lesión. Pero son una pieza más del rompecabezas, no la explicación completa.

Cuando un paciente atribuye todo su dolor al trabajo o al deporte, a veces la conclusión es dejar de moverse, y eso suele empeorar el problema, explican especialistas. Al contrario, la actividad física bien dosificada fortalece la musculatura, ayuda a controlar el peso y nutre el cartílago.

Por eso, las guías clínicas sitúan el ejercicio y el control del peso como tratamiento de primera línea.

Recomendaciones para cuidar las rodillas

  1. Mantener un peso saludable: cada kilo de más se multiplica en la carga que soporta la rodilla al caminar o subir escaleras.
  2. Fortalecer el cuádriceps, los glúteos y la musculatura de la cadera, que actúan como amortiguadores.
  3. Preferir actividades de bajo impacto como natación, bicicleta o caminata, y aumentar la intensidad de forma progresiva.
  4. Tratar a tiempo y rehabilitar por completo cualquier lesión de rodilla.
  5. En el trabajo, usar rodilleras si hay que arrodillarse, alternar posturas y aplicar técnicas seguras para levantar cargas.
  6. Consultar al médico ante dolor persistente, rigidez matutina, inflamación o crujidos acompañados de dolor.

La rodilla no se desgasta por una sola razón, y tampoco se cuida con una sola medida. Conocer todos los factores nos permite actuar sobre los que sí podemos cambiar.

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