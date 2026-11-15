Crías de tortugas de nidos del sur de California son depositadas en el océano

Las crías de tortugas marinas, cuyos huevos fueron depositados en playas del sur de California, fueron devueltos este sábado 14 de noviembre a su hábitat natural.

Los huevos, depositados el 16 de septiembre cerca de Seal Beach, en el condado de Orange, pertenecen al primer nido de tortugas marinas conocido creado de forma natural en las costas de California.

Even more egg-citing news! A second group of olive Ridley sea turtle hatchlings, this time from the Huntington Beach nest, was released into the ocean early Sunday morning. pic.twitter.com/BIOlTr71vd — Aquarium of the Pacific (@AquariumPacific) November 15, 2026

El Acuario del Pacífico, en Long Beach, informó en las redes sociales que la madrugada de este domingo fueron liberadas las crías de un segundo nido, que se descubrió tres días después, cerca del muelle de Huntington Beach.

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Ante el pronóstico de fuertes tormentas, acompañadas de un intenso oleaje, los nidos estaban en peligro de ser arrastrados por las corrientes marinas, por lo que especialistas en vida silvestre recuperaron los huevos depositados por tortugas oliváceas y los conservaron hasta que eclosionaron.

El Servicio de Pesca y Vida Silvestre de Estados Unidos (USFSW) informó que los expertos liberaron a las crías en una playa donde la luz, la presencia humana y otros posibles problemas era lo que menos preocupaba.

“Nos complace anunciar que algunos de los huevos de tortuga olivácea de Seal Beach eclosionaron con éxito tras un período de incubación de 58 días. En colaboración con nuestros socios, los liberamos cuidadosamente en la playa en la madrugada”, dijo el Servicio de Pesca y Vida Silvestre de Estados Unidos.

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Una vez liberadas, las crías marinas regresaron a su hábitat natural con la esperanza de alcanzar la edad adulta y, posiblemente, algún día regresar a las playas del sur de California a depositar sus huevos.

En septiembre, se descubrieron tres nidos de tortugas marinas, los primeros de los que se tiene registro en la historia del sur de California.

Los especialistas los recolectaron para trasladarlos al Acuario del Pacífico para que tuvieran una incubación segura. Los expertos mencionaron que todavía quedan más huevos de tortuga marina en proceso de incubación.

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Según el USFWS, después de que los huevos eclosionan, las crías de tortuga marina experimentan un período de frenesí, que dura entre 24 y 48 horas, durante el cual las crías corren hacia la orilla y nadan frenéticamente hacia mar abierto. En esta etapa, el sustento de las crías es exclusivamente con los nutrientes que obtuvieron dentro del huevo.

“Nos emociona ver a estas crías regresar a su hogar en el océano y agradecemos todo el apoyo e interés del público durante el trayecto. ¡Buen viaje, pequeñas crías!”, añadió el USFWS.

Los especialistas creen que las tortugas marinas desovaron en las playas del sur de California debido a las aguas más cálidas del océano Pacífico como parte de los efectos del fenómeno de El Niño, que es más intenso esta temporada.

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Las autoridades pidieron que, si avistan a una tortuga marina varada, debe notificarlo inmediatamente a un socorrista local. En caso de no tener uno disponible, se puede informar sobre el avistamiento en la Línea de Varamiento de Tortugas Marinas de California de la NOAA al 562-506-4315.

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