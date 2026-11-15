“Drama en la Chamba”, la telenovela de ‘Sarelly’ regresa con una tercera temporada

La marca mexicana “Sarelly” reconoce no solo las necesidades de toda su clientela, sino también sus gustos y preferencias. Las telenovelas mexicanas son parte de la idiosincrasia del país, así que mezclar el mundo de la belleza con el drama de una telenovela en su formato vertical, es la perfecta mezcla entre el pasado y el presente de la mano del “mundo beauty” actual con Ana Sarelly a la cabeza.

La cuarta temporada nos lleva, espacialmente hablando, a Target. Cabe señalar que “Sarelly” es en efecto la primera telenovela de formato corto producida por una marca dentro de una cadena minorista nacional en Estados Unidos. Según nos comparten en su comunicado de prensa, esta es “una propuesta que fusiona belleza, cultura y entretenimiento en los pasillos de uno de los establecimientos comerciales más reconocidos del país”.

Esta nueva edición se estrenó el 8 de noviembre, cuyo primer episodio lleva por nombre “Drama en la Chamba US”.

¿Qué nos contarán en esta nueva aventura dramática?

Anna Sarelly, fundadora y directora creativa de la marca, y a Flux, su gerente internacional, quien posee cinco personalidades distintas, mientras asumen un desafío ambicioso: llevar el “Evento de Telenovela” de ‘Sarelly’ al Target Beauty Studio.

Con una oficina vacía, un presupuesto sumamente ajustado y una constante llegada de visitantes inesperados, el equipo descubre que expandir una marca de belleza mexicana a nivel internacional conlleva un tipo de drama totalmente nuevo.

La temporada, compuesta por ocho episodios, estrenará nuevos capítulos los domingos, lunes, miércoles y viernes, culminando con el final de temporada el viernes 20 de noviembre.

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