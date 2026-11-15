Inglaterra le pone fin a la racha invicta de la España campeona del mundo

Inglaterra encontró en su contundencia ofensiva y en la resistencia defensiva los recursos para derrotar 3-2 a España en el estadio Metropolitano de Madrid. El resultado terminó con una histórica seguidilla invicta de la selección dirigida por Luis de la Fuente y aseguró al equipo de Thomas Tuchel el primer lugar del Grupo A3 de la UEFA Nations League.

La Roja llegó al encuentro después de 968 días sin perder, pero no pudo sostener su condición de invencible ante un rival que dominó buena parte del primer tiempo y llegó a tener tres goles de ventaja. Aunque España reaccionó en el tramo final y estuvo cerca de igualar el marcador, Inglaterra resistió incluso después de quedarse con diez futbolistas.

Harry Kane abrió el camino para los visitantes con un penalti convertido justo antes del descanso. La infracción fue señalada después de que Pau Cubarsí derribara al delantero, en una acción cuya decisión se mantuvo tras la revisión en video. El atacante alcanzó así los 93 goles con Inglaterra, una cifra que amplía su propio récord como máximo anotador de la selección.

? ¡GOL DE INGLATERRA! ???????? ¡GOL DEL BALÓN DE ORO! ?? ¡Penal para los ingleses que Harry Kane no falla! ?#UEFANationsLeague pic.twitter.com/I5XmN20Qjh — ViX Deportes (@ViXDeportes) November 15, 2026

El capitán inglés había tenido otra oportunidad anteriormente, cuando su disparo pasó muy cerca de uno de los postes. Su presencia fue parte de una primera mitad en la que los visitantes presionaron desde el comienzo y limitaron las posibilidades de circulación del conjunto español.

Inglaterra golpeó dos veces y España reaccionó con uno más

El equipo de Tuchel amplió la diferencia apenas iniciado el segundo tiempo. En el minuto 53, Ezri Konsa conectó de cabeza un tiro de esquina ejecutado por Declan Rice y aprovechó la falta de oposición dentro del área para establecer el 2-0.

? ¡LLEGÓ EL SEGUNDO! ???????? ¡Konsa entró solo y no perdonó a Unai Simón! ??#UEFANationsLeague pic.twitter.com/Zs9A9U46JT — ViX Deportes (@ViXDeportes) November 15, 2026

España todavía intentaba recuperarse de ese golpe cuando Jude Bellingham encontró a Ben White con un pase que permitió al defensor marcar el tercer tanto inglés. En apenas cuatro minutos, la selección local pasó de buscar el empate a encontrarse con una desventaja de tres goles.

? ¡ESTÁN GOLEANDO A LOS CAMPEONES DEL MUNDO! ?? España pedía falta sobre Lamine, no se marcó nada ? y Ben White puso el 0-3 inglés en Madrid ??#UEFANationsLeagu pic.twitter.com/LGzmcHklXX — ViX Deportes (@ViXDeportes) November 15, 2026

Luis de la Fuente había intentado modificar el funcionamiento de su equipo con los ingresos de Fermín López y Pedri por Fabián Ruiz y Mikel Merino. La intención era recuperar el control del balón, pero la reacción española terminó tomando fuerza después de una acción que cambió las condiciones del encuentro.

Elliot Anderson fue expulsado por derribar a Lamine Yamal dentro del área cuando el extremo del Barcelona se disponía a avanzar hacia la portería. El árbitro señaló penalti y mostró la tarjeta roja al mediocampista inglés. Mikel Oyarzabal convirtió desde los once pasos y redujo la diferencia, lo que devolvió la esperanza a los aficionados que llenaban el Metropolitano.

? ¡GOL DE ESPAÑA! ??? ¡Penal sobre Lamine Yamal, roja para Anderson y Oyarzabal descuenta! ??#UEFANationsLeague pic.twitter.com/BgA7epZfFN — ViX Deportes (@ViXDeportes) November 15, 2026

Con superioridad numérica, España se volcó al ataque. Fermín estuvo cerca de marcar antes de que Yamal volviera a intervenir con una acción decisiva: el joven atacante condujo el balón y habilitó a Nico Williams, quien anotó el 2-3 cuando faltaban aproximadamente 15 minutos para el final.

La selección española mantuvo la presión y generó nuevas oportunidades. Sin embargo, el guardameta Trafford respondió con dos intervenciones importantes ante remates de Fermín y Aymeric Laporte, mientras Inglaterra realizó cambios para proteger su ventaja.

? ¡GOL DE ESPAÑA! ??? Lamine Yamal habilita a Nico Williams y el del Athletic descuenta ?#UEFANationsLeague pic.twitter.com/FmTAT9T55w — ViX Deportes (@ViXDeportes) November 15, 2026

Rice defendió la confianza del equipo inglés

Declan Rice aseguró que Inglaterra llegó a Madrid convencida de que podía conseguir la victoria. El mediocampista destacó la preparación del equipo y la intención de no limitarse a defender y buscar contragolpes.

“Sabíamos que íbamos a vencerlos esta noche”, declaró a la cadena británica ITV.

Rice también recordó el mensaje del entrenador después del partido contra Croacia y resaltó la presión ejercida durante los primeros minutos. Según explicó, el comienzo del encuentro estuvo entre los mejores tramos de diez minutos que ha disputado el equipo.

El jugador reconoció que la expulsión de Anderson modificó el desarrollo del partido y permitió que España recuperara terreno. “La tarjeta roja cambió el rumbo del partido porque podrían haber sido un par de goles más para Inglaterra”, afirmó.

Ambas selecciones ya tenían asegurada su clasificación a los cuartos de final antes del enfrentamiento, por lo que el triunfo permitió a Inglaterra quedarse con el liderato del grupo. En otros resultados de la jornada, Francia avanzó tras vencer 2-1 a Turquía en el Grupo A1, mientras Bélgica también consiguió su boleto con una goleada 4-1 sobre Italia.

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