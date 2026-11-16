El comediante y actor británico Russell Brand, de 51 años, ingresó a la prisión de baja seguridad HMP Littlehey, ubicada en el condado inglés de Cambridgeshire, donde cumplirá una condena de diez años y seis meses tras ser declarado culpable de un cargo de violación y tres de agresión sexual.

El centro penitenciario alberga aproximadamente a 1.200 hombres sentenciados principalmente por delitos de índole sexual.

De acuerdo con reportes del diario británico The Sun, Brand fue asignado a una celda individual y permanece bajo vigilancia adicional desde su llegada. Fuentes cercanas al penal señalaron que el Brand se mostró visiblemente nervioso al ser escoltado por los guardias, pidió mantas durante su primera noche y aún no ha tenido contacto con el resto de la población.

A diferencia de otras cárceles del sistema británico, HMP Littlehey destaca por ofrecer una amplia gama de actividades recreativas y deportivas para los internos.

Las instalaciones incluyen dos gimnasios, áreas para practicar boliche bajo techo y una liga interna de fútbol. Asimismo, los reclusos tienen acceso a clases de yoga, sesiones de origami, juegos de mesa y la posibilidad de integrarse a un coro. En cuanto al régimen familiar, Brand podrá recibir una visita semanal de su esposa, Laura Brand, con quien tiene tres hijos, aunque las visitas conyugales están estrictamente prohibidas.

El traslado a Cambridgeshire se concretó luego de que las autoridades descartaran su ingreso a HMP Wakefield, un penal de máxima seguridad en West Yorkshire conocido popularmente como Monster Mansion.

Según explicó el exdetective de la Policía Metropolitana de Londres, Mick Neville, el Servicio Penitenciario evaluó que recluirlo en Wakefield representaría un riesgo elevado para su integridad física —especialmente tras el asesinato del músico Ian Watkins en ese mismo recinto en 2025— y demandaría recursos excesivos para garantizar su protección.

Brand recibió su sentencia el pasado 9 de noviembre en el Tribunal de la Corona de Southwark, en Londres, tras un juicio de casi cuatro semanas por hechos ocurridos durante la década de 2000.

Aunque el actor negó los cargos durante todo el proceso, su situación legal continúa bajo escrutinio público luego de que otras seis mujeres presentaran nuevas denuncias de conducta sexual inapropiada en su contra, correspondientes a un periodo similar.

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