Florian Wirtz fue la gran figura de Alemania en la contundente victoria por 5-0 sobre Países Bajos, un resultado que permitió al conjunto dirigido por Jürgen Klopp asegurar su clasificación a los cuartos de final de la Liga de Naciones. El mediocampista anotó dos goles durante una segunda mitad en la que los alemanes transformaron un partido equilibrado en una goleada.

La selección neerlandesa, bajo las órdenes de Xavi Hernández, resistió durante buena parte del encuentro, pero no pudo sostener el ritmo de su rival después del descanso. En apenas 18 minutos, Alemania pasó de una ventaja mínima a establecer una diferencia de cuatro tantos.

El marcador comenzó a inclinarse en los últimos instantes del primer tiempo. Joshua Kimmich encontró a Derry Scherhant dentro del área y el atacante resolvió con un recorte para superar a Denzel Dumfries antes de enviar la pelota al segundo poste. Era el 1-0, después de que el propio Scherhant había estrellado un remate contra uno de los postes.

Derry Scherhant picks out the TOP CORNER!



He puts Germany in front first over Netherlands ?? pic.twitter.com/aHZhFOSa2u — FOX Soccer (@FOXSoccer) November 16, 2026

La reacción alemana llegó tras el descanso.

Wirtz lideró el golpe definitivo en el segundo tiempo

Países Bajos tuvo oportunidades para igualar el marcador al comienzo de la segunda parte. Dumfries probó suerte en el minuto 48 y Cody Gakpo también dispuso de una ocasión que pudo modificar el desarrollo del encuentro. Sin embargo, Alemania respondió con una ráfaga ofensiva que dejó sin capacidad de reacción al equipo de Xavi.

Wirtz amplió la diferencia al minuto 60. El futbolista recuperó el balón ante Dumfries y, desde la media luna del área, sacó un remate que terminó en el fondo de la portería neerlandesa.

A THUNDERBOLT FROM FLORIAN WIRTZ!



What a hit to double Germany's lead ?? pic.twitter.com/rDb7qtEcta — FOX Soccer (@FOXSoccer) November 16, 2026

Cinco minutos después llegó el tercer tanto. Florian Gruda ejecutó una falta desde el costado izquierdo y encontró a Nico Schlotterbeck, quien conectó un cabezazo para aumentar la ventaja. La defensa de Países Bajos no consiguió reorganizarse antes de recibir otro golpe.

En el minuto 71, Wirtz volvió a aparecer para completar su doblete. Esta vez definió de volea y desde corta distancia, luego de una combinación colectiva que terminó con un centro de Gruda. El 4-0 dejó prácticamente resuelta la contienda.

Wirtz bags a BRACE against the Netherlands! ?? pic.twitter.com/3iTgIdmva5 — FOX Soccer (@FOXSoccer) November 16, 2026

Gruda también tuvo su recompensa. El atacante, que había participado en la jugada del tercer gol y asistido en el cuarto, cerró su actuación con el quinto tanto alemán, anotado en el minuto 78.

Un primer tiempo más disputado

El resultado final contrastó con el desarrollo de los primeros 45 minutos. Alemania había asumido la iniciativa mediante una presión adelantada y una mayor posesión, aunque ese planteamiento también le permitió a Países Bajos encontrar espacios cuando conseguía superar la primera línea de presión.

IT'S TURNING INTO A ROUT IN BERLIN ??



Brajan Gruda makes it 5-0! pic.twitter.com/6mBPEtAGM8 — FOX Soccer (@FOXSoccer) November 16, 2026

Una de las ocasiones más claras del conjunto neerlandés ocurrió al minuto 19. Los dirigidos por Xavi construyeron un contragolpe prometedor, pero Summerville perdió el equilibrio dentro del área justo cuando se disponía a rematar sin marca.

Alemania también generó peligro por las bandas, principalmente con Scherhant y Brajan Gruda, aunque necesitó más de media hora para encontrar una oportunidad clara. El primer aviso llegó con el remate al poste de Scherhant, antes de que el atacante abriera el marcador.

La goleada aseguró el boleto alemán a los cuartos de final de la Liga de Naciones y confirmó el dominio del equipo de Klopp en un encuentro que cambió radicalmente después del descanso.

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