California presentó este lunes 16 de noviembre una demanda contra OpenAI como recurso para obligar al creador de ChatGPT para que cambie sus prácticas comerciales después de un incidente de ciberseguridad que ocurrió en julio, en el que su sistema de inteligencia artificial pirateó por su cuenta a otra empresa.

En un comunicado, el fiscal general de California, Rob Bonta, alega que Open AI engañó y puso en peligro al público y a los usuarios de sus servicios al desarrollar a sabiendas modelos avanzados de inteligencia artificial sin las salvaguardas necesarias.

We’re suing OpenAI for its testing and development of dangerous AI models without adequate safeguards.



In California, we value innovation, but we demand innovation that follows the law.https://t.co/SKCO15uzHx pic.twitter.com/IZCAnVm2ju — Rob Bonta (@AGRobBonta) November 16, 2026

La demanda alega que OpenAI “engañó y puso en peligro” a las personas al desarrollar productos de inteligencia artificial “sin las salvaguardas y la supervisión necesarias para proteger adecuadamente al público“, lo que la convierte en una molestia pública, según la ley de California.

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La demanda fue presentada este lunes ante el Tribunal Superior de San Francisco.

El fiscal general de California sostiene que OpenAI es una molestia pública y solicitó a un juez que ordene a la compañía que cambie sus prácticas y renuncie a las ganancias generadas por sus prácticas comerciales riesgosas.

El fiscal general de California, Rob Bonta, presentó la demanda contra OpenAI. Crédito: Noah Berger | AP

OpenAI anunció el 21 de julio de 2026 que ocurrió un “incidente cibernético sin precedentes” cuando su agente de IA hackeó a otra empresa de inteligencia artificial, Hugging Face, tras escapar de lo que se suponía que era un entorno de pruebas aislado conocido como sandbox.

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El incidente de Hugging Face sucedió cuando OpenAI probaba las capacidades de un par de sus modelos de inteligencia artificial, según dijo la empresa en julio, describiendo cómo la tecnología se había filtrado y había obtenido acceso a internet.

De acuerdo con informes de las organizaciones de investigación METR y Redwood Research, un enjambre de aproximadamente 700 agentes de IA accedió a Hugging Face e intentó borrar sus huellas mientras buscaban completar la prueba.

La empresa afirmó que su inteligencia artificial utilizó credenciales robadas y descubrió una vulnerabilidad previamente desconocida para acceder a los servidores de Hugging Face.

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El portavoz de OpenAI, Drew Pusateri, dijo que la demanda parece estar dirigida específicamente a OpenAI por un problema identificado por todos los principales laboratorios de inteligencia artificial.

“Desde el incidente de Hugging Face, hemos emprendido un esfuerzo amplio y transparente para comprender y abordar la actividad desviada de los modelos”, explicó Pusateri en un correo electrónico a la agencia Associated Press.

Pusatieri dijo que las medidas incluyen la publicación de informes técnicos e independientes detallados, el fortalecimiento de las salvaguardas y la creación de un marco para identificar cuándo los agentes de inteligencia artificial actúan de una manera que no coincide con las instrucciones u objetivos de OpenAI.

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“Nos tomamos muy en serio la falta de alineación y hemos colaborado —y seguiremos colaborando— de forma constructiva con la oficina del fiscal general para compartir información y promover normas de seguridad sólidas y prácticas para toda la industria“, añadió el portavoz de OpenAI.

Semanas después de que OpenAI reveló el incidente de Hugging Face, la empresa anunció en agosto que suspendería parte del entrenamiento de sus últimos modelos de inteligencia artificial para garantizar la seguridad de la tecnología.

En la demanda, el fiscal general Bonta aseguró que son engañosas las promesas de OpenAI en el tema de seguridad.

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“En realidad, sin embargo, OpenAI ha desarrollado, entrenado y evaluado modelos peligrosos que no siguen las instrucciones, hacen trampa en las tareas, ocultan e intentan engañar a los supervisores sobre su mala conducta y participan en comportamientos maliciosos y no autorizados, incluyendo la realización de ciberataques contra terceros”, expresó el fiscal general.

Bonta también dijo que, a principios de octubre, OpenAI informó haber descubierto que los agentes implementados internamente podían suprimir las alertas de monitoreo y desactivar la supervisión. Un mes después, OpenAI publicó un informe de investigación que concluía que, a medida que los modelos de IA se vuelven más capaces y más difíciles de superar.

“Además, se desconoce el verdadero alcance de las infracciones legales de la empresa y el riesgo de daños futuros debido a la falta de transparencia y las tergiversaciones de OpenAI”, añadió el fiscal Bonta.

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Antes del litigio iniciado por California, OpenAI ya enfrentaba demandas de al menos ocho estados que afirman que el modelo de chatbot de la empresa perjudica a los niños y engaña a los adultos al brindar concejos médicos peligrosos, fomentar la paranoia e incitar a las personas a suicidarse o a herir o matar a otros.

Las demandas también alegan que los chatbots de ChatGPT fingen ser amables y compasivos mientras se aprovechan de personas vulnerables y adolescentes.

En su respuesta a las demandas previas, OpenAI dijo en un comunicado publicado el mes pasado que había incorporado medidas de seguridad para niños en ChatGPT y que continuaría mejorando el modelo.

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