Los Dreamers y otros inmigrantes en Tennessee podrán seguir obteniendo o renovando sus licencias de conducir temporales, luego de que un tribunal extendiera la orden que impide al estado rechazar sus permisos de trabajo federales como prueba válida de su situación migratoria.

La decisión representa un alivio para cientos de residentes que habían encontrado obstáculos para realizar sus trámites después de que las autoridades estatales comenzaran a aplicar nuevas reglas que desconocían la validez de esos documentos.

La medida judicial mantiene bloqueado el cambio mientras continúa una demanda presentada por la Coalición de Derechos de Inmigrantes y Refugiados de Tennessee y seis inmigrantes afectados por la política estatal.

Los Dreamers están entre los beneficiados

Durante más de una década, las autoridades de Tennessee aceptaron las tarjetas federales de autorización de empleo como prueba para que los inmigrantes sin residencia permanente pudieran obtener una licencia de conducir temporal.

Estos documentos acreditan que una persona tiene autorización para vivir y trabajar en Estados Unidos. Entre quienes dependen de ellos están los Dreamers, jóvenes que llegaron al país cuando eran niños y cuentan con protección migratoria que les permite permanecer y trabajar legalmente.

Sin embargo, el cambio impulsado por el estado dejó a cientos de residentes sin posibilidad de obtener o renovar sus licencias, según los defensores de los inmigrantes. Miles más podrían enfrentar el mismo problema si la nueva política vuelve a entrar en vigor.

Conducir es indispensable para miles

La disputa va más allá de un documento. Para muchos inmigrantes, tener una licencia significa poder trasladarse al trabajo, llevar a sus hijos a la escuela, acudir a consultas médicas y realizar actividades básicas sin exponerse a conducir sin autorización.

“Independientemente de dónde hayan nacido, los habitantes de Tennessee dependen de la capacidad de conducir para trabajar, cuidar de sus familias y acceder a las necesidades básicas de la vida: alimentos, citas médicas, la educación de sus hijos”, señaló Spring Miller, directora sénior de estrategia legal de la Coalición de Tennessee para los Derechos de los Inmigrantes y Refugiados.

Por su parte, un portavoz del Departamento de Seguridad Pública y Seguridad Nacional de Tennessee defendió los requisitos estatales. Explicó que la legislación exige demostrar un periodo específico de residencia legal en Estados Unidos y que las tarjetas de autorización de empleo no acreditan por sí solas ese requisito.

La batalla legal todavía continúa

La demanda cuenta con el respaldo del Centro Nacional de Leyes de Inmigración, la Coalición de Derechos de Inmigrantes y Refugiados de Tennessee y el bufete Bass, Berry & Simms.

El caso tiene programada una audiencia para el 7 de diciembre en el Tribunal de Equidad del Condado de Davidson.

Mientras continúa el proceso, la orden judicial permite que los inmigrantes afectados sigan utilizando sus permisos federales de trabajo para solicitar o renovar sus licencias temporales.

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