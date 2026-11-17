Una guardería del condado de Orange fue demandada por dos madres que alegan que los empleados les dieron a sus hijos gomitas de melatonina para que durmieran durante la siesta a pesar de que los padres no otorgaron su permiso.

La demanda fue presentada el 4 de noviembre de 2026 ante el Tribunal Superior del Condado de Orange. En el documento se nombra demandados a Kiddie Academy Corporative Centers, KA Preschool of Orange y a tres empleados.

De acuerdo con la querella, los presuntos incidentes ocurrieron entre mayo y septiembre de 2026 en Kiddie Academy of Orange, ubicada en 232 East Katella Avenue.

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Según las demandantes, Cassandra Sandoval y Priscila Ayala, a sus hijos, ambos de cuatro años, se les administraron gomitas para inducir el sueño sin la autorización de sus padres.

Sandoval expresó que comenzó a sospechar después de que su hijo comenzó a tener cambios inusuales en sus patrones de sueño y, posteriormente, el 4 de septiembre, cuando el niño supuestamente le pidió las “gomitas para dormir” que, según el menor, de daban durante la siesta en la guardería.

En la demanda, Sandoval dijo que, tres días después, informó de la situación a las autoridades de concesión de licencias para guarderías.

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El 11 de septiembre, mientras observaba la transmisión en directo de la clase, Sandoval supuestamente vio cómo una maestra introducía una sustancia no identificada en la boca de su hijo mientras el niño se encontraba debajo de una manta.

“Se puede ver a la maestra sentarse junto a nuestro paciente, subirle la manta hasta cubrirle la cara, meter la mano por debajo de la manta, donde estaba su boca, y administrarle algo“, declaró la abogada que representa a las familias, Kimberly DeGonia, en una entrevista con la cadena KTLA.

La abogada afirmó que Sandoval acudió inmediatamente a la guardería a buscar a su hijo, quien parecía estar inusualmente aturdido.

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En la denuncia se alega que la directora de la guardería, Kenya Meneses, entregó gomitas a la maestra Judith Rojas, quien luego se las administró al hijo de Sandoval.

La sustancia no ha sido identificada de forma independiente como melatonina.

En la demanda, Priscila Ayala detalla preocupaciones similares relacionadas con su hija pequeña, quien tiene autismo. La madre asegura que se negó en repetidas ocasiones a las peticiones de los empleados de la guardería para permitirle administrar melatonina a su hija.

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Sin embargo, en la querella se menciona que la niña le dijo a su madre que una de las cuidadoras en la guardería le había administrado gomitas.

Ayala asegura que su hija sufrió pesadillas, angustia nocturna y cambios de comportamiento mientras asistía a la guardería.

En la denuncia se acusa a la subdirectora Allie Mattern de sujetar de forma agresiva a la niña durante la hora de siesta para obligarla a dormir.

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Según la abogada de las familias, varios exempleados de la guardería de Orange y otros padres presentaron acusaciones similares, que incluyen afirmaciones de que a algunos niños se les dieron varias gomitas para dormir.

“Tenemos empleados, exempleados, que se han presentado para contarnos que esto es exactamente lo que está sucediendo en Kiddie Academy”, aseguró la abogada DeGonia.

Se acusa a la guardería de negligencia, agresión, angustia emocional y negligencia en la contratación, supervisión y capacitación de sus trabajadores.

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En la denuncia se hace referencia a las regulaciones de California en relación con el cuidado infantil que exigen la autorización escrita de los padres y la documentación pertinente cuando se administran medicamentos sin receta.

Las familias reclaman una indemnización por daños y perjuicios por un monto indeterminado, incluidos daños punitivos, y solicitaron un juicio con jurado.

Un portavoz de Kiddie Academy of Orange informó a la cadena KTLA que, debido a que el caso se encuentra en curso e involucra a niños, la compañía tiene limitaciones sobre lo que puede compartir públicamente.

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“Como franquicia independiente de Kiddie Academy, nos preocupamos profundamente por los niños, las familias y la comunidad a al que servimos. Dado que este asunto involucra a menores y se encuentra en proceso de investigación, no podemos compartir información pública al respecto”, dijo.

El portavoz expresó que están cooperando con las entidades de licencias correspondientes, mientras que el personal involucrado fue suspendido temporalmente mientras se esperan los resultados de la investigación.

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