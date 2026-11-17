El director técnico mexicano Luis Fernando Tena falló en la prueba de fuego de la Concacaf Nations League y encendió a la prensa deportiva de Guatemala tras caer goleado 4-1 ante Canadá en Toronto. Con este descalabro en el partido de vuelta de los cuartos de final, el conjunto centroamericano quedó eliminado de la competencia con un marcador global de 7-3.

La estrepitosa derrota en territorio norteamericano desató una tormenta en los medios de comunicación chapines, donde los cuestionamientos no tardaron en apuntar hacia el banquillo. Aunque algunos sectores reconocieron la amplia superioridad de la escuadra canadiense, la mayoría puso bajo la lupa el planteamiento táctico del estratega azteca.

¡¡NÚMERO EN ROJO SEÑORES!! ???



Guatemala bajo el mando del señor Luis Fernando Tena ostenta números deplorables en lo que va del 2026: 2 victorias, 1 empate y 7 derrotas.



La azul y blanco tiene un ??% ?? ??????? ???????? en 10 juegos. pic.twitter.com/ixiiBRnf1X — Zona Concacaf (@ZConcacaf) November 17, 2026

Esta serie representó la primera ocasión en la historia en que la escuadra bicolor logró instalarse en los cuartos de final de este certamen regional. El proceso de crecimiento resultaba prometedor tras haber iniciado su camino desde la Liga C en el año 2021, pero la forma en que se consumó el tropiezo terminó por encender los ánimos.

En las redacciones deportivas de Guatemala chocaron las posturas entre quienes todavía defienden el avance mostrado bajo la tutela del apodado Flaco y quienes exigen cuentas claras. Un sector importante de analistas cuestionó abiertamente si el experimentado entrenador mexicano es el principal responsable de que el equipo no metiera ni las manos en el encuentro decisivo.

Los portales informativos más influyentes del país centroamericano reaccionaron tras el silbatazo final señalando que Canadá fue demasiado rival y desnudó las carencias estructurales del futbol guatemalteco. En diversas portadas digitales se puso en tela de juicio la capacidad del cuerpo técnico para competir en instancias de máxima exigencia.

La caída en Toronto cerró la eliminatoria a favor de los locales y dejó a Guatemala sin boleto para disputar el Final Four del torneo. Más allá del golpe en el marcador, las crónicas enfatizaron la falta de respuesta anímica y futbolística de un cuadro que se vio superado de principio a fin en suelo canadiense.

Guatemala quedó oficialmente fuera de la Concacaf Nations League después de caer 4-1 ante Canadá y 7-3 en el global.



Luis Fernando Tena asumió la responsabilidad por el planteamiento ofensivo utilizado en la serie y reconoció que ante Canadá el equipo terminó siendo claramente? pic.twitter.com/TRZ77bPILZ — Canal Antigua (@CanalAntigua) November 17, 2026

Tras este amargo desenlace en la serie de cuartos de final, el crédito del timonel mexicano atraviesa su momento más delicado desde su llegada a Centroamérica. El reto inmediato para Luis Fernando Tena consistirá en apagar el fuego mediático y demostrar que este tropiezo ante Canadá no estanca el proyecto rumbo a las próximas competencias oficiales.

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