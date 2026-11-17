El delantero colombiano Miguel Borja habría generado malestar en América por provocar la bronca contra el New York Red Bulls y hacerse a un lado cuando empezaron los golpes en Estados Unidos. Trascendió que varios integrantes del plantel azulcrema se sintieron frustrados porque el atacante dejó solos a quienes saltaron a defenderlo en la cancha.

De acuerdo con las versiones que circulan en el entorno de Coapa, la frustración entre algunos futbolistas radica en que el apodado Colibrí encendió la mecha del conflicto, pero desapareció a la hora buena. En un club donde cualquier detalle interno cobra dimensiones enormes, el comportamiento del ariete sudamericano no habría pasado desapercibido para el grupo.

La bronca entre América y NYRB inició por una patada que le dan a Miguel Borja, de inmediato llegaron a defenderlo; acto siguiente, el colombiano ignoró y no fue solidario con ninguno de sus compañeros. Me sorprende porque Borja suele ser muy desafiante y bravucón, pero ya se vio https://t.co/BgrztYDru0 — Víctor Díaz (@v_ddiaz) November 15, 2026

El episodio se originó tras una jugada ríspida con el mediocampista Ronald Donkor, quien pateó al artillero cafetero cuando el balón ya no estaba en disputa. De inmediato, los jugadores de las Águilas corrieron a respaldar a su compañero ante la agresión sufrida frente al New York Red Bulls, sin imaginar que el propio involucrado daría un paso al costado.

Aunque en el discurso oficial se intenta proyectar que todo quedó en armonía, dentro del grupo se habría comentado que Borja se vio mal al dejar colgados a los suyos. La sensación que quedó flotando en el ambiente es que resulta difícil de digerir que alguien provoque una reyerta y se aparte justo cuando los demás se juegan el físico por respaldarlo.

Muy extraño el comportamiento de Miguel Ángel Borja en la bronca de ayer con el @ClubAmerica

¿Por qué no defendió a sus compañeros en una bronca que el comenzó? pic.twitter.com/kWmV9D6H7h — AndyFutbol (@Andyfutbol_) November 15, 2026

El detalle que más habría calado en la interna es que la mayoría de los elementos americanistas que estaban en el terreno de juego pertenecían a la categoría Sub-21. Al conocerse desde las fuerzas básicas y mantener una estrecha amistad, los canteranos reaccionaron por pura solidaridad para defenderse entre ellos sin medir consecuencias.

Por su parte, la directiva y el cuerpo técnico encabezados por Guillermo Almada habrían decidido darle vuelta a la página sin aplicar regaños ni multas internas. En la cúpula de Coapa valoraron el carácter y el compañerismo de los jóvenes para no achicarse ante un rival que encaró el compromiso de preparación como si fuera una final oficial.

En el terreno estrictamente reglamentario, los 4 expulsados del conjunto capitalino en aquel choque que dejó 8 tarjetas rojas en total no tendrán ningún impedimento para ver actividad en la Liga MX. Al tratarse de un compromiso de carácter amistoso en Nueva Jersey, todos los futbolistas estarán elegibles para la visita de este sábado ante Tigres.

Llave a Adrián Fernández(191) y Emilio Lara va a su rescate; después Miguel Vázquez propina rodillazo al mismo rival. Posteriormente Ramón Juárez conecta un golpe en el rostro del rival. Y en todas esas acciones Rodolfo Cota intentó calmar. Miguel Borja ignoró todo y no se metió. pic.twitter.com/8TuMEPYpNi — Víctor Díaz (@v_ddiaz) November 15, 2026

Tampoco existe preocupación en las oficinas del nido por alguna sanción de oficio por parte de la Concacaf, por lo que el tema disciplinario está cerrado. Sin embargo, la duda sobre cómo quedó la relación entre Miguel Borja y el resto del vestidor le pone un ingrediente extra de morbo al cierre de torneo del América.

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