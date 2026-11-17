El senador Chuck Schumer aseguró que cuenta con los votos suficientes para imponerse sobre Chris Van Hollen en la elección interna del Partido Demócrata y continuar al frente de la bancada en el Senado, en una disputa que ha evidenciado diferencias sobre el rumbo político de la organización después de sus recientes victorias electorales.

El legislador por Nueva York afirmó que su candidatura tiene el respaldo necesario para ganar la votación prevista para el 1 de diciembre y rechazó que el desafío de su compañero por Maryland represente una división dentro del partido.

“Tengo la certeza de que seré el próximo líder. Cuento con los votos y todos nos vamos a arremangar para centrarnos en reducir costos y acabar con la corrupción. En eso nos estamos enfocando”, declaró Schumer ante periodistas después de un almuerzo con integrantes de la bancada demócrata en el Capitolio.

El actual líder demócrata también sostuvo que sus compañeros están unidos alrededor de las prioridades legislativas que pretenden impulsar cuando asuman el control de ambas cámaras del Congreso. Sus aliados calculan que podría conseguir más de 40 votos, mientras que Van Hollen asegura tener alrededor de 15 respaldos. Sin embargo, solamente cuatro legisladores que participarán en la elección habían manifestado públicamente su apoyo al senador de Maryland, antes de las últimas actualizaciones sobre la contienda.

La votación será secreta y se realizará a puerta cerrada, como establece el procedimiento habitual para elegir al liderazgo de la bancada.

Chuck Schumer on the verge of a meltdown when asked about Chris Van Hollen running against him for Majority Leader.



REPORTER: “Does the Van Hollen candidacy reflect a shortcoming in your leadership?”



SCHUMER: “We ArE AlL uNiTeD tOgEtHeR." pic.twitter.com/C6v53NgDsi — RNC Research (@RNCResearch) November 17, 2026

Van Hollen busca impulsar un cambio en la dirección demócrata

La candidatura de Van Hollen ha recibido el respaldo de figuras progresistas como Bernie Sanders, senador independiente por Vermont, y Jeff Merkley, demócrata por Oregón. También cuenta con el apoyo de los senadores electos Abdul El-Sayed, de Michigan, y Peggy Flanagan, de Minnesota. Van Hollen argumenta que después de casi una década de Schumer al frente de los demócratas es necesario renovar el liderazgo y adoptar una postura más firme frente a las prioridades del partido.

Entre sus propuestas figuran terminar con el filibusterismo, impulsar la cobertura médica universal y aumentar la presión para detener la guerra contra Irán, incluso mediante un posible bloqueo presupuestario que interrumpa la financiación militar. “Para lograrlo, necesitamos un nuevo liderazgo”, afirmó Van Hollen al defender su candidatura.

La disputa también ha colocado en una posición complicada a los senadores electos que todavía no han asumido sus cargos, particularmente a los moderados que representan estados tradicionalmente republicanos. Schumer destacó el martes la incorporación de Scott Colom, senador electo por Mississippi, durante el encuentro con sus compañeros.

“Permítanme decir que el Mississippi demócrata ya está aquí y el resto del Sur pronto le seguirá”, expresó. Entre quienes respaldan públicamente a Schumer figuran Tammy Baldwin, Richard Blumenthal, Sherrod Brown, Catherine Cortez Masto, John Fetterman, Ruben Gallego, Kirsten Gillibrand y Mazie Hirono.

Por su parte, legisladores como John Hickenlooper, Tim Kaine, Elizabeth Warren y Elissa Slotkin todavía no han comprometido públicamente su voto.

La elección representa un desafío para Schumer, quien encabezó una importante recuperación electoral demócrata en los comicios de mitad de mandato de noviembre, cuando el partido consiguió ocho nuevos escaños en el Senado y mantiene posibilidades de obtener otro en Alaska. Aunque sus resultados electorales fortalecieron su posición, la contienda refleja las presiones de los sectores progresistas para modificar la estrategia política del partido frente a la administración del presidente Donald Trump.

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