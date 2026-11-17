La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, confirmó que sostendrá un breve encuentro con Donald Trump este miércoles en China, durante las actividades relacionadas con el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), en un momento marcado por las tensiones comerciales, las amenazas arancelarias y las exigencias de Washington en materia migratoria y de seguridad.

“Vamos a tener una breve reunión con el presidente de los Estados Unidos”, anunció Sheinbaum durante una conexión desde Shenzhen, donde participa en las actividades de la cumbre internacional. La mandataria no adelantó los asuntos que abordará con Trump y describió el encuentro como un acercamiento corto, prácticamente un saludo entre ambos gobernantes.

La confirmación representa un cambio respecto a lo que había señalado el 12 de noviembre, cuando descartó reunirse con el presidente estadounidense durante su visita a territorio chino y contempló la posibilidad de hacerlo en diciembre, durante el encuentro del G20 en Florida.

La conversación tendrá lugar mientras ambos gobiernos mantienen diferencias sobre los aranceles estadounidenses y preparan las negociaciones relacionadas con la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). Trump ha insistido en endurecer las medidas comerciales contra México y recientemente amenazó con duplicar los aranceles si el gobierno mexicano no consigue frenar el desplazamiento de las caravanas migrantes que avanzan por territorio nacional con la intención de llegar a Estados Unidos.

En enlace remoto desde Shenzhen, la presidenta @Claudiashein dio a conocer que en próximas horas tendrá reunión con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante su participación en el foro APEC China 2026.



Además, señaló la histórica reducción de pobreza en nuestro? pic.twitter.com/by3IZQUJ31 — Gobierno de México (@GobiernoMX) November 17, 2026

Migración y comercio marcan la relación bilateral

Ante las advertencias de Washington, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, aseguró que ninguna de las caravanas procedentes de Centroamérica ha conseguido llegar a la frontera norte de México. La funcionaria explicó que personal del Instituto Nacional de Migración (INM) mantiene labores de orientación y persuasión para informar a los migrantes sobre las restricciones actuales para ingresar a territorio estadounidense y las reducidas posibilidades de obtener asilo.

Actualmente, una caravana integrada por 781 personas, principalmente de Honduras y El Salvador, permanece en Mapastepec, Chiapas.

La movilización también mantiene en alerta a las autoridades sanitarias mexicanas, debido a los brotes de sarampión registrados en Guatemala y Honduras. Rafael Valdez Vázquez, subsecretario de Políticas en Salud y Bienestar Poblacional, informó que se reforzó la vigilancia epidemiológica en Chiapas para prevenir contagios entre la población.

Antes de su encuentro previsto con Trump, Sheinbaum sostuvo reuniones bilaterales con el presidente chino, Xi Jinping, y el primer ministro canadiense, Mark Carney. Con Xi Jinping abordó oportunidades para fortalecer la cooperación en tecnología, ciencia, turismo, energía y desarrollo económico. En la reunión participaron integrantes de los gabinetes de ambos países. Con Carney, la mandataria mexicana conversó sobre el crecimiento del comercio y las inversiones entre México y Canadá.

El acercamiento con Trump será especialmente relevante por el futuro de la relación económica entre los tres socios norteamericanos, aunque Sheinbaum ha reiterado que la cooperación con Washington debe mantenerse bajo el respeto a la soberanía mexicana y sin subordinación. La presidenta tiene previsto regresar a México para participar el 20 de noviembre en el desfile conmemorativo de la Revolución mexicana.

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