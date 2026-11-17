Tiger Woods volverá a disputar un torneo de golf de 72 hoyos en diciembre, después de una prolongada ausencia marcada por lesiones, operaciones y problemas personales. El estadounidense, de 50 años, confirmó que participará en el Hero World Challenge, certamen que organiza en las Bahamas y que se celebrará del 3 al 6 de diciembre en el Albany Golf Club.

El anuncio fue realizado el martes a través de su cuenta de Instagram. Woods formará parte de un grupo de 20 participantes en el que también aparecen Rickie Fowler y Gary Woodland, ganador del US Open en 2019.

The three remaining players in the field for the Hero World Challenge have been announced:



Tiger Woods

Rickie Fowler

Gary Woodland pic.twitter.com/cFEHnm584z — PGA Tour (@PGATour) November 17, 2026

La presencia del ex número uno del mundo representa su regreso a una competición oficial por primera vez desde el Abierto Británico de 2024, disputado en Royal Troon. En aquella ocasión no consiguió superar el corte, durante el último año en el que intentó participar en los cuatro torneos majors.

El Hero World Challenge tiene carácter no oficial, pero cuenta con el aval del PGA Tour y entrega puntos para el ranking mundial. Su campo está integrado principalmente por golfistas ubicados entre los 50 mejores del mundo, aunque dispone de una plaza reservada para el anfitrión.

Un regreso después de varias lesiones y operaciones

La preparación de Woods para volver a competir estuvo condicionada por distintos problemas físicos. En febrero de 2025 sufrió una rotura del tendón de Aquiles que lo mantuvo fuera de las canchas durante todo ese año. En octubre de ese mismo periodo pasó por su séptima cirugía de espalda, una intervención destinada a reemplazar un disco en la zona lumbar.

El golfista había comenzado a entrenarse con la intención de llegar al Masters de este año, pero sus planes cambiaron después de un accidente automovilístico en Florida. Su camioneta chocó contra un remolque y volcó mientras circulaba por una calle residencial. Woods fue arrestado por conducir bajo los efectos del alcohol.

De acuerdo con el informe del sheriff, los agentes encontraron dos pastillas para el dolor en uno de sus bolsillos y observaron señales de que podía estar bajo los efectos del alcohol o las drogas. La prueba de alcoholemia resultó negativa, aunque el deportista se negó a realizarse un examen de orina.

Después del incidente, abandonó el país para recibir tratamiento. En septiembre se declaró culpable de un cargo de conducción temeraria y recibió una suspensión de cinco años de su licencia de conducir.

Body camera footage has been released showing the law enforcement response to Tiger Woods' rollover crash.



The footage shows the legendary golfer undergoing a field sobriety test, being placed into handcuffs and then driven from the scene in the back of the patrol vehicle. pic.twitter.com/3n2u8YSvEc — ABC News (@ABC) April 2, 2026

Los antecedentes de Woods y el desafío de volver a competir

El regreso también supone una nueva oportunidad para un jugador cuya carrera estuvo marcada por lesiones graves. En 2021 sufrió un accidente en las afueras de Los Ángeles, cuando su camioneta volcó en una pendiente. Las heridas en la pierna y el tobillo derechos fueron tan severas que, según contó posteriormente, los médicos llegaron a considerar la posibilidad de amputarle la extremidad.

Woods consiguió regresar al Masters un año después. Sin embargo, desde aquel accidente disputó diez torneos y nunca terminó a menos de 16 golpes del ganador. Su última victoria en el PGA Tour fue en el Campeonato Zozo de Japón, en octubre de 2019.

El estadounidense acumula 15 títulos de majors y comparte el récord histórico de 82 triunfos en el PGA Tour. En el Masters de 2024 estableció otra marca al superar el corte por vigésima cuarta ocasión consecutiva. No consiguió repetir ese resultado en los otros tres grandes campeonatos de aquella temporada.

Aunque también participó junto a su hijo en el Campeonato PNC de 36 hoyos, aquella competencia le permitió utilizar un carrito de golf. El Hero World Challenge será distinto: Woods tendrá que afrontar cuatro rondas completas por primera vez desde su última aparición en el Abierto Británico.

Su regreso se produce, además, después de finalizar su trabajo como presidente del Comité de Competición del Futuro del PGA Tour, encargado de impulsar reformas al modelo de competición que entrarán en vigor en 2028.

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