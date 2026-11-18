La magia es un tema recurrente en las películas de Disney, y no es para menos. Este es el universo en el que soñar no cuesta nada y la magia es sin lugar a dudas el elemento que le da vida a todo lo que la imaginación inventa. Tanto es así que muchos, una vez nos adentramos en el mundo creado por cada cineasta, nos permitimos, más allá de soñar, volver a ser niños y niñas otra vez.

Es así como más de alguno ha jugado a ser Peter Pan, o Elsa de “Frozen” y, por qué no, Woody de “Toy Story”.

La creatividad no tiene límites y la capacidad para presentarnos nuevas historias con mundos interesantes tampoco. Por eso muchos estamos alistando nuestras palomitas para visitar los cines, marcando como fecha de encuentro en el calendario el día 25 de noviembre. Y la cita es con “Hexed”.

Ante la duda, la pregunta: ¿Qué es Hexed?

Para empezar y para entender esta historia, tenemos que conocer a Billy, una adolescente de 16 años que descubre que es una bruja y es transportada a un reino mágico para alcanzar su verdadero potencial. Desde ahí, todos podemos reconocer que ser Billy es “cool”.

Acompañada por su madre Alice (con la voz de Rashida Jones), Billy emprende una aventura inolvidable llena de magia y autodescubrimiento. Sin lugar a dudas, todos describiremos el 25 de noviembre qué es “Hexed”. Pero como parte de esta historia, Rafael Cores se entrevistó con los productores y directores, quienes le revelaron algunos de los detalles detrás de la creación de esta fascinante película animada.

Los directores de esta producción son: Fawn Veerasunthorn y Jason Hand, con Josie Trinidad como codirectora. Fawn dice que en esta cinta nuestra protagonista descubrirá sus capacidades reales y entenderá si existen límites a la hora de alcanzar su verdadero potencial. Mientras que Yvette Merino, productora de la cinta, describe la historia de Billy con palabras como emocionante y fascinante.

Roy Conli, también productor, destaca el potencial y gran valor que hay en la relación que veremos entre madre e hija y de cómo ambas recorrerán este camino de autodescubrimiento juntas.

En su momento, Jason Hand, uno de sus directores, dijo: Hexe es un lugar donde Billie empieza a sentirse vista por primera vez en su vida.

“Hexed”, de Disney, está dirigida por Fawn Veerasunthorn y Jason Hand, codirigida por Josie Trinidad y producida por Roy Conli e Yvett Merino. La película se estrenará exclusivamente en cines el 25 de noviembre de 2026.

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