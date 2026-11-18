“Sin senos sí hay paraíso” ha regresado a las pantallas de Telemundo con una cuarta temporada. El primer capítulo fue contundente, porque pudimos encontrarnos con los cimientos sólidos que de momento nos presentan una edición digna del regreso de personajes tan importantes como “La Diabla” en la piel de Majida Issa.

Carmen Villalobos y Gregorio Pernía también están en el punto exacto en el que los fans podrán vivir al “filo de la navaja” con todo lo que se interpone en su historia. Y en ese sentido, la dirección y la producción nos han creado momentos tan álgidos de estrés que la serie nos presenta escenas de acción muy interesantes.

Otro acierto de esta nueva temporada son los diálogos. Las conversaciones entre los personajes principales son profundas y tienen mucho contexto en lo que vimos previamente en las ediciones pasadas. El Titi y la Cata tienen una meta y esa es encontrar su felicidad. Mientras que “La Diabla” lo que busca es eliminarlos, hacerles pagar por todo y por nada al mismo tiempo.

La serie ha comenzado de manera acelerada, con poco descanso y momentos de tranquilidad breves en los que observamos a la DEA y a la familia afrontar todo lo que ocurre alrededor de “La Diabla”, “El Titi” y Cata. Es posible que estemos al borde de alcanzar el nuevo clímax de esta historia, en el que nos encontraremos con Elizabeth Gutiérrez interpretando a “Diva”.

Por ahora, la cuarta temporada de “Sin senos sí hay paraíso” se presenta entretenida, y nos devela lo exigente que ha sido su grabación. Y aunque muchos quieran desestimar este tipo de historias, alegando que nos presentan la exaltación del villano, la verdad es que aquí estamos frente a las crueles consecuencias de una serie de malas decisiones.

Todo lo que hizo Cata desde el día uno para convertirse en la mujer de un narcotraficante le ha pasado tanto a ella como a toda su familia y su misma descendencia. No existe ni la paz ni la felicidad perpetua en este entorno. Y en ese sentido, la historia siempre ha sido fiel a mostrar la realidad. Existe la pobreza. Existe la falta de oportunidades. Existen pensamientos cortos que no ven más allá de la inmediatez a la hora de resolver una necesidad, ya sea física o económica. Existe la delincuencia tanto como existe la justicia y la injusticia. La serie no se está inventando los problemas sociales que atraviesan lo largo y ancho del continente americano.

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