México tendrá que dejar en el camino a Estados Unidos en las semifinales de la Concacaf Nations League si desea refrendar el título conquistado en 2025, cuando se impuso 2-1 a Panamá en la ciudad de Los Ángeles, California. Tras sufrir más de la cuenta para eliminar a Jamaica en Monterrey, el Tricolor quedó ubicado en el cuarto peldaño de la clasificación y se medirá frente al mejor sembrado de la ronda.

Así lo determinó la tabla general de los cuartos de final de la competencia regional, la cual empareja al primer lugar contra el cuarto y al segundo contra el tercero. De esta manera, la escuadra de las barras y las estrellas chocará ante el combinado azteca en una edición más del clásico de la zona, mientras que Canadá y Panamá protagonizarán la otra llave eliminatoria.

¡GOLAAAAZO DE PULISIC! ¡GOLAZO DEL ?! ???



El futbolista del AC Milan se lanza de chilena para marcar el primero de Estados Unidos sobre Haití? ¡VAYA DEFINICIÓN! ?



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Aunque batalló hasta el último suspiro para dejar fuera a los caribeños con global de 3-3 y ventaja por los tantos anotados en Kingston, la selección mexicana logró instalarse en la antesala de la gran final. El cruce ante el conjunto norteamericano promete ser un duelo de altísima tensión deportiva por la histórica rivalidad entre ambos países y por el momento de reconstrucción que atraviesa el proyecto de Rafael Márquez.

De acuerdo con el reglamento oficial del certamen, los enfrentamientos de la siguiente ronda se establecen estrictamente según los puntos y la diferencia de goles obtenidos durante la serie de cuartos de final. Bajo este criterio de competencia, el líder absoluto enfrenta al cuarto clasificado, en tanto que el segundo sitio se mide frente al tercero.

Estados Unidos aseguró el primer puesto de la siembra tras sumar 6 puntos y una contundente diferencia de +8 luego de golear en ambos encuentros a Haití. Canadá también cosechó 6 unidades al superar sus dos compromisos frente a Guatemala, pero ocupó el segundo lugar general al registrar una diferencia de anotaciones de +4.

Por su parte, Panamá avanzó en el tercer escalón tras dejar en el camino a Curazao con 4 puntos y una diferencia de +2 en su eliminatoria. En el cuarto y último puesto apareció México con apenas 3 unidades y diferencia de 0, producto de su derrota 3-2 en territorio jamaicano y su apretada victoria 1-0 en la Sultana del Norte.

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HOY. México por el pase a Semifinales de Nations League ante Jamaica????



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Los cruces definidos para el Final Four

Estados Unidos vs. México

Canadá vs. Panamá

A diferencia de la ronda previa que se disputó a ida y vuelta, las semifinales del llamado Final Four se jugarán a partido único el próximo 25 de marzo de 2027 en la cancha del SoFi Stadium de Inglewood, California. Los dos ganadores de esa jornada avanzarán para disputar el campeonato el 28 de marzo en el mismo escenario estadounidense, mientras que los perdedores jugarán por el tercer lugar.

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