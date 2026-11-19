Erik Lira rompió el silencio y sacó a la luz el amargo episodio que vivió tras el Mundial 2026, cuando su anhelado fichaje con el AS Mónaco de Francia se cayó de último minuto y lo dejó literalmente en la calle.

El capitán de Cruz Azul y referente de la Selección Mexicana confesó en una charla con la revista GQ México que tenía las seis maletas arriba de la camioneta y ya había entregado las llaves de su vivienda antes de recibir la llamada que derrumbó su sueño europeo.

? ¡CAMINO AL AEROPUERTO Y CON LA CASA ENTREGADA! ASÍ SE CAYÓ EL FICHAJE DE ERIK LIRA AL MÓNACO ???



???En entrevista con GQ México, Erik Lira narró el golpe más duro de su carrera: la caída de última hora de su traspaso al Mónaco de Francia, luego de que el club no liberó una? pic.twitter.com/5Gv5M9PO9J — Nación Deportes (@_naciondeportes) November 19, 2026

El mediocampista relató que el golpe fue devastador tanto en lo deportivo como en lo personal, pues la cancelación ocurrió justo cuando hacía una parada para comer camino al aeropuerto. Al enterarse de que la operación no se concretaría, el futbolista reconoció que se rompió por la frustración del momento y la angustia inmediata de no tener siquiera un techo donde pasar esa misma noche en la Ciudad de México.

De la ilusión de Francia a buscar hotel de emergencia

Lo que pintaba para ser el vuelo más importante de su carrera profesional terminó convirtiéndose en una odisea nocturna buscando alojamiento cerca de las instalaciones de entrenamiento.

Lira explicó que tuvo que recorrer hoteles sin saber si habría disponibilidad, abriendo la cajuela en plena calle para escarbar entre su equipaje y sacar la ropa que necesitaba para reportar al día siguiente con la Máquina.

En medio de la tormenta emocional, el seleccionado nacional destacó el respaldo humano que recibió por parte de la directiva y el cuerpo técnico celeste, quienes le ofrecieron todos los días libres que necesitara para asimilar el trago amargo.

“Voy a jugar el pinche Mundial en México. No voy a parar”. Erik Lira escribió esa promesa en 2024. Dos años después, la cumplió como titular indiscutible de la Selección Mexicana.



De soñar con jugar en el Estadio Olímpico Universitario a disputar una inolvidable Copa del Mundo? pic.twitter.com/NWUCIi90pl — GQ México y Latam (@GQMexico) November 19, 2026

Aunque se refugió brevemente en casa de sus padres para recibir el apapacho familiar, su mentalidad competitiva le impidió quedarse tirado lamentando lo sucedido.

Una lección de resiliencia rumbo al mercado invernal

Lejos de pedir permiso para ausentarse de las canchas, el contención mexicano decidió darle la vuelta a la página de inmediato y para el sábado siguiente ya estaba saltando como titular para enfrentar a Santos Laguna. Lira recordó que siete u ocho años atrás estuvo lesionado y sin poder caminar cuando ni siquiera había debutado en Primera División, una prueba de vida que le dio la fortaleza para entender que simplemente debe seguir trabajando más duro.

Con el liderazgo consolidado tanto en La Noria como en el combinado tricolor, el mediocampista mantiene intacta la esperanza de dar el salto al Viejo Continente en el próximo mercado invernal o en el verano.

DE IR AL AEROPUERTO A BUSCAR HOTEL ???



Erik Lira confesó en GQ México lo difícil que fue cuando se cayó su fichaje al Mónaco:



Ya había entregado su casa y iba rumbo al aeropuerto con seis maletas cuando le avisaron que no se hacía y terminó buscando hotel para dormir. ?? pic.twitter.com/uXGWyqMfAX — Estadio Deportes (@EstadioDxts) November 19, 2026

Por lo pronto, su confesión deja al descubierto el lado menos glamuroso de las transferencias internacionales, donde un simple cambio de planes en los escritorios puede dejar a un futbolista con las maletas hechas y sin hogar.

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