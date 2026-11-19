Erik Lira confiesa que se quedó hasta sin casa, tras caerse su fichaje con el Mónaco
El capitán de Cruz Azul reveló que ya había entregado su vivienda y viajaba rumbo al aeropuerto cuando una llamada frenó su traspaso al fútbol de Europa
Erik Lira rompió el silencio y sacó a la luz el amargo episodio que vivió tras el Mundial 2026, cuando su anhelado fichaje con el AS Mónaco de Francia se cayó de último minuto y lo dejó literalmente en la calle.
El capitán de Cruz Azul y referente de la Selección Mexicana confesó en una charla con la revista GQ México que tenía las seis maletas arriba de la camioneta y ya había entregado las llaves de su vivienda antes de recibir la llamada que derrumbó su sueño europeo.
El mediocampista relató que el golpe fue devastador tanto en lo deportivo como en lo personal, pues la cancelación ocurrió justo cuando hacía una parada para comer camino al aeropuerto. Al enterarse de que la operación no se concretaría, el futbolista reconoció que se rompió por la frustración del momento y la angustia inmediata de no tener siquiera un techo donde pasar esa misma noche en la Ciudad de México.
De la ilusión de Francia a buscar hotel de emergencia
Lo que pintaba para ser el vuelo más importante de su carrera profesional terminó convirtiéndose en una odisea nocturna buscando alojamiento cerca de las instalaciones de entrenamiento.
Lira explicó que tuvo que recorrer hoteles sin saber si habría disponibilidad, abriendo la cajuela en plena calle para escarbar entre su equipaje y sacar la ropa que necesitaba para reportar al día siguiente con la Máquina.
En medio de la tormenta emocional, el seleccionado nacional destacó el respaldo humano que recibió por parte de la directiva y el cuerpo técnico celeste, quienes le ofrecieron todos los días libres que necesitara para asimilar el trago amargo.
Aunque se refugió brevemente en casa de sus padres para recibir el apapacho familiar, su mentalidad competitiva le impidió quedarse tirado lamentando lo sucedido.
Una lección de resiliencia rumbo al mercado invernal
Lejos de pedir permiso para ausentarse de las canchas, el contención mexicano decidió darle la vuelta a la página de inmediato y para el sábado siguiente ya estaba saltando como titular para enfrentar a Santos Laguna. Lira recordó que siete u ocho años atrás estuvo lesionado y sin poder caminar cuando ni siquiera había debutado en Primera División, una prueba de vida que le dio la fortaleza para entender que simplemente debe seguir trabajando más duro.
Con el liderazgo consolidado tanto en La Noria como en el combinado tricolor, el mediocampista mantiene intacta la esperanza de dar el salto al Viejo Continente en el próximo mercado invernal o en el verano.
Por lo pronto, su confesión deja al descubierto el lado menos glamuroso de las transferencias internacionales, donde un simple cambio de planes en los escritorios puede dejar a un futbolista con las maletas hechas y sin hogar.
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