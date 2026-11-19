La Universidad de California (UC) decidió abrir la chequera para blindar sus instalaciones y aprobó la compra de un arsenal policial de grado militar para cinco de sus campus, una medida impulsada en gran parte por los preparativos de seguridad rumbo a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

De acuerdo con reportes del diario Los Angeles Times, la junta directiva dio luz verde para que las corporaciones policiacas universitarias adquieran alrededor de 11.000 cartuchos de fusil y 1.950 proyectiles cargados con bolas de pimienta, equipo que enciende las alarmas entre la comunidad estudiantil.

University of California approves military-grade weapons purchase for 2028 Olympics security https://t.co/QULy3kZkrY — Off The Press (@OffThePress1) November 19, 2026

Las autoridades educativas justifican este gasto argumentando que el material es indispensable para el entrenamiento táctico de sus agentes y para garantizar la integridad de los recintos. En el caso específico de la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA), la compra responde a la enorme responsabilidad que tendrán en 2028, ya que sus instalaciones funcionarán como la villa olímpica oficial que albergará a unos 17.000 atletas y sus respectivos equipos de apoyo.

Polémica por el uso de la fuerza y rechazo en las aulas

Sin embargo, el rearme no cayó nada bien dentro de las aulas ni en los pasillos académicos. La decisión llega en un momento sumamente delicado y bajo la lupa pública, pues la institución todavía arrastra fuertes cuestionamientos por la mano dura y el uso excesivo de la fuerza con el que sus policías reprimieron las protestas propalestinas ocurridas en 2024.

Dentro de la lista de compras solicitada por la Policía de UCLA destacan 50 proyectiles de 40 milímetros —conocidos popularmente como balas esponjosas—, un armamento catalogado como menos letal, pero cuyo uso para el control de multitudes fue prohibido expresamente por un juez federal a principios de este año.

Ante el temor fundado de que este equipo vuelva a emplearse contra los propios jóvenes en futuras manifestaciones, más de 400 profesores, estudiantes y trabajadores universitarios firmaron una carta abierta exigiendo a los directivos que frenen de inmediato tanto la adquisición como el despliegue de estas armas en los campus.

La seguridad olímpica sale carísima

Este polémico movimiento de la UC ocurre mientras las autoridades locales hacen cuentas y ajustan presupuestos sobre el costo real de blindar la ciudad angelina para la máxima justa deportiva.

UC regents approved requests for ammunition, drones and other police equipment at five campuses, with officials citing training needs, campus growth and security for the 2028 Los Angeles Olympics.



By @jaweedkaleem https://t.co/57QNrEn6Ae — Victor Narro (@NarroVictor) November 19, 2026

Apenas este miércoles, el jefe de la Policía de Los Ángeles, Jim McDonnell, advirtió en entrevista que el operativo de seguridad para los Juegos Olímpicos de 2028 podría dispararse hasta los 3.500 o 4.000 millones de dólares, una cifra astronómica que pulveriza los 1.000 millones que el Congreso estadounidense había aprobado el año pasado para ese fin.

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