El gobierno de Donald Trump busca fortalecer su cooperación militar y de seguridad con Ecuador frente al narcotráfico y las organizaciones criminales, luego de que el secretario de Defensa, Pete Hegseth, se reuniera con el presidente Daniel Noboa en Quito para reafirmar el respaldo de Washington a las operaciones contra grupos narcoterroristas. El encuentro, celebrado este jueves 19 de noviembre en el Palacio de Carondelet, sede del Ejecutivo ecuatoriano, abordó mecanismos para reforzar la seguridad fronteriza, combatir las redes criminales y ampliar la colaboración entre ambos países.

“Hoy me reuní con el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, para reafirmar nuestro firme apoyo a la lucha de Ecuador contra los narcoterroristas”, escribió Hegseth en X, al destacar el compromiso bilateral para enfrentar amenazas que afectan la seguridad de ambas naciones.

El funcionario estadounidense señaló que durante la reunión discutieron la necesidad de “hacer frente a las amenazas narcoterroristas, reforzar la seguridad fronteriza y lograr resultados decisivos para nuestra seguridad común”. Noboa, por su parte, destacó que la relación entre Ecuador y Estados Unidos está basada en el “respeto mutuo” y en la protección de sus respectivos países, al considerar que “el narcoterrorismo es una amenaza global, no solo en esta región”, según información difundida por la Cancillería ecuatoriana.

El ministro de Defensa de Ecuador, Gian Carlo Loffredo, quien también participó en el encuentro, detalló que ambos gobiernos trabajan en mecanismos de cooperación tecnológica, entrenamiento militar, control portuario, vigilancia de fronteras y operaciones contra las estructuras financieras de las organizaciones criminales. Entre las prioridades también figura combatir actividades ilícitas como la minería ilegal, considerada una fuente de financiamiento para grupos armados y redes del narcotráfico.

Earlier today, I met with Ecuador’s President Daniel Noboa to reaffirm our steadfast support for Ecuador’s fight against narco-terrorists.



We discussed our shared commitment to confronting narco-terrorist threats, strengthening border security, and delivering decisive results? pic.twitter.com/KWdBAykzQF — Secretary of War Pete Hegseth (@SecWar) November 19, 2026

Washington amplía cooperación de seguridad en América Latina

La visita de Hegseth forma parte del acercamiento de la Administración Trump con gobiernos latinoamericanos que buscan fortalecer sus capacidades para enfrentar al crimen organizado y el tráfico de drogas. Ecuador ha intensificado su colaboración con Washington en los últimos meses. El 10 de noviembre, la Fiscalía ecuatoriana y el Buró Federal de Investigaciones (FBI) firmaron un memorando para ampliar la cooperación contra el crimen organizado transnacional, el lavado de dinero y la corrupción.

Dos días después, la Armada ecuatoriana incorporó una segunda lancha guardacostas donada por Estados Unidos durante este año, destinada a reforzar las operaciones contra el narcotráfico, la pesca ilegal y otros delitos marítimos. Sin embargo, la cooperación militar también enfrenta cuestionamientos por las operaciones estadounidenses contra embarcaciones ecuatorianas sospechosas de abastecer a grupos dedicados al narcotráfico.

El martes, 17 pescadores ecuatorianos presentaron una demanda contra el gobierno de Trump en una corte federal de Pensilvania, en la que acusaron a militares estadounidenses de atacar su embarcación con drones, detenerlos ilegalmente y someterlos a tortura. Los demandantes reclaman compensaciones por daños, lesiones y angustia emocional, además de solicitar que se detengan los ataques contra embarcaciones en el Caribe y el Pacífico.

La visita de Hegseth a Quito se inscribe en una gira regional enfocada en fortalecer alianzas militares y de seguridad frente a las organizaciones criminales, en un momento en que Washington busca ampliar su influencia y coordinación operativa en América Latina.

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