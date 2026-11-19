Raúl de Molina tiene 33 años de carrera. El conductor de “El Gordo y la Flaca” es uno de los grandes referentes de la televisión hispana. Su trabajo en Univision y Telemundo le ha permitido construir un legado importante en la pantalla chica. Recientemente, enfrentó a la prensa del espectáculo durante su paso por la alfombra roja de los Latin Grammy.

Uno de los periodistas quiso saber cómo estaba la relación laboral y su amistad con Lili Estefan, después del intercambio de opiniones que protagonizaron recientemente en el programa de TelevisaUnivision. Cuando De Molina explicaba las razones por las cuales muchas personas no están a favor de los certámenes de belleza, como el Miss Universo.

El tema golpeó directamente a Lili, porque el año pasado acompañó a su hija Lina Luaces en todo su camino como Miss Cuba. Y actualmente, el trabajo de la joven se mantiene muy de cerca con el mundo del modelaje. Raúl no buscaba despreciar el trabajo de ninguna participante del certamen, solo quería explicar que muchos no congenian con este tipo de programas o competencias en donde la belleza de la mujer es juzgada.

Lili rescataba los logros y el alcance que tiene ser parte de una competición como el Miss Universo y, sobre todo, las puertas que competencias como estas les han abierto a muchísimas mujeres que en la actualidad forman parte de diversos programas de televisión como actrices o conductoras, tanto en Telemundo como en Univision.

TelevisaUnivision también ha producido programas como “Nuestra Belleza Latina”, de donde han salido personalidades como Ana Patricia Gámez, Francisca, Aleyda Ortiz, Clarissa Molina, Alejandra Espinoza y Mignelis Castellanos, entre otras. Mientras que el Miss Universo nos ha permitido reconocer el talento actoral y de conducción de famosas como Jacqueline Bracamontes, Alicia Machado, Dayanara Torres, Andrea Meza y muchas más como la mismísima Zuleyka Rivera.

Raúl mantiene su punto de vista y, sobre los problemas o las diferencias con Lili Estefan, acepta que son una realidad y una constante, porque aunque son amigos y compañeros de trabajo, son también profesionales con opiniones diferentes como cualquier ser humano. Comparó la situación con lo que pasa entre hombres y mujeres en un matrimonio.

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