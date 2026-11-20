El delantero mexicano Hirving Lozano continúa pagando el alto precio de sus indisciplinas en la Major League Soccer, pues el LA Galaxy anunció este viernes que no hará válida su opción de compra y lo regresará al San Diego FC.

El conjunto angelino descartó retener al extremo tricolor tras concluir su periodo de cesión, obligándolo a reportar nuevamente con el equipo dueño de su carta para la temporada de primavera de 2027, institución donde fue borrado hace unos meses.

Thank you, G’s ?



We have declined contract options for Hirving Lozano, Pablo Ruiz, Novak Mi?ovi?, Isaiah Parente, Tucker Lepley, Chris Rindov, Gino Vivi, Ascel Essengue, and Brady Scott. pic.twitter.com/PfaplETh07 — LA Galaxy (@LAGalaxy) November 20, 2026

Durante su breve aventura en Los Ángeles, el atacante ocupó una plaza de jugador franquicia con un acuerdo salarial compartido entre ambas escuadras, pero su aporte dentro del terreno de juego resultó insuficiente para convencer a la directiva galáctica.

De esta manera, el futbolista mexicano deberá presentarse en las instalaciones del cuadro fronterizo, club con el que mantiene un contrato vigente hasta diciembre de 2028, para definir un futuro deportivo que hoy luce completamente en el aire.

El calvario del atacante comenzó a gestarse en octubre de 2025, cuando protagonizó un fuerte altercado en el vestidor y una airada discusión con el entrenador Mikey Varas tras ser sustituido en un compromiso frente al Houston Dynamo.

Aquella rabieta le costó quedar marginado de los playoffs de la liga estadounidense y, pese a que posteriormente ofreció disculpas públicas, en enero de 2026 fue separado de manera definitiva del primer equipo por no entrar en los planes deportivos.

?? Chucky Lozano will return to San Diego FC after a loan to the LA Galaxy.



Galaxy opted not to pick up Lozano's purchase option. The 31-year-old back fully on the books with San Diego and club will look to find another departure this winter.



Lozano under contract thru 2028. pic.twitter.com/0HCVSjbbz2 — Tom Bogert (@tombogert) November 20, 2026

Ese congelamiento lo mantuvo 8 meses sin actividad oficial, inactividad que le pasó factura al dejarlo fuera de la convocatoria final de Javier Aguirre con la Selección Mexicana para disputar la Copa del Mundo de 2026.

Fue hasta agosto pasado cuando el LA Galaxy le abrió las puertas como tabla de salvación mediante un préstamo con opción a transferencia definitiva, permitiéndole romper su larga sequía competitiva en el futbol norteamericano.

Con la camiseta angelina alcanzó a disputar 10 encuentros oficiales en los que registró apenas 2 goles y 1 asistencia, rendimiento que incluso le valió volver brevemente al Tricolor en septiembre frente a Colombia bajo el mando de Rafael Márquez.

Sin embargo, el impulso le duró poco al sufrir una lesión muscular en los isquiotibiales que lo marginó durante 4 jornadas clave, reapareciendo hasta finales de octubre para disputar sus últimos 2 compromisos sin poder evitar la eliminación del equipo.

LA Galaxy has decided not to pick up the option for Hirving “Chucky” Lozano, marking an end to his loan spell.



Lozano returns and is fully a San Diego FC player. pic.twitter.com/lItbCIuQBw — SanDiego.Futbol (@SanDiego_Futbol) November 20, 2026

Tras tomarse unos días de descanso, el atacante de 31 años tendrá que sentarse a negociar con los altos mandos del San Diego FC, donde su elevado salario y el desgaste previo complican tanto su reincorporación como un posible traspaso.

Así, quien aterrizara en California como el fichaje estelar de la franquicia de expansión atraviesa hoy uno de los momentos más grises de su carrera, atrapado entre el rechazo en Los Ángeles y las puertas cerradas en la frontera.

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