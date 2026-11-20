El duelo entre el campeón del mundo, España, y Francia encabeza unos Cuartos de Final de alarido de la UEFA Nations League, en donde el campeón vigente, Portugal, deberá defender su título contra Países Bajos bajo el mando del exblaugrana Xavi Hernández.

Esta fase también contempla los atractivos encuentros entre Inglaterra contra la sorprendente Noruega y Alemania contra Bélgica, conformando una cartelera de auténtico lujo en la antesala del Final Four del torneo europeo tras el sorteo celebrado este 20 de noviembre.

La serie entre la selección española y el combinado galo llega cargada de cuentas pendientes y sabor a revancha directa, pues ambos conjuntos volverán a verse las caras después de la intensa batalla que protagonizaron en las semifinales del Mundial 2026.

Por su parte, el choque entre la escuadra lusitana y la Naranja Mecánica suma un ingrediente táctico de primer nivel en los banquillos, ya que el conjunto neerlandés apuesta por la filosofía futbolística de Xavi Hernández para intentar destronar al actual monarca del certamen.

Otro de los platillos que acapara los reflectores internacionales medirá frente a frente a dos de los artilleros más letales del planeta, pues la Noruega de Erling Haaland pondrá a prueba el poderío de la Inglaterra comandada por el reciente ganador del Balón de Oro, Harry Kane.

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?? Norway or England ??????? pic.twitter.com/CWWmuwHGHq — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 20, 2026

Las llaves de esta ronda eliminatoria se completan con el clásico choque vecino entre Alemania y Bélgica, un compromiso de pronóstico reservado donde ambas selecciones buscarán imponer su jerarquía histórica para meterse entre los cuatro mejores del continente.

Todos estos cruces de Cuartos de Final se disputarán bajo el formato de visita recíproca durante la ventana internacional de marzo de 2027, instancia definitiva en la que los 4 vencedores sellarán su boleto para disputar el prestigioso Final Four.

La actividad empezará el jueves 25 de marzo de 2027 con los encuentros de ida entre España frente a Francia y Bélgica contra Alemania, dejando para el sábado 27 de marzo los primeros asaltos entre Noruega ante Inglaterra y Países Bajos contra Portugal.

Para los compromisos de vuelta, Alemania recibirá a Bélgica y Francia hará los honores a España el domingo 28 de marzo de 2027, mientras que Inglaterra chocará con Noruega y Portugal enfrentará a Países Bajos el martes 30 de marzo para definir a los semifinalistas.

Una vez conocidos los 4 invitados a la fase final por el campeonato, las semifinales se celebrarán a partido único los días 9 y 10 de junio de 2027 en una sede por confirmar.

The UEFA Nations League quarter-final draw is complete! ?#NationsLeague pic.twitter.com/nGX2hZP6EO — beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) November 20, 2026

Finalmente, los equipos derrotados en la antesala disputarán el encuentro por el tercer lugar, mientras que los dos sobrevivientes pelearán por el trofeo en la Gran Final programada para el domingo 13 de junio de 2027.

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