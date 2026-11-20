La esposa del fiscal general de Estados Unidos, Todd Blanche, quedó en el centro de una controversia por los suplementos que comercializaba en internet y que promocionaba con supuestos beneficios contra enfermedades como el virus del papiloma humano (VPH). Después de que un periodista solicitara explicaciones sobre esos productos, varios desaparecieron de su tienda en línea.

The Guardian reveló que Kristine Blanche vendía preparados herbales y suplementos en una sección de su página llamada “Dr. Blanche’s Dispensary”, donde aparecían productos relacionados con tratamientos para distintas afecciones.

El caso genera cuestionamientos adicionales porque en abril fue nombrada integrante del consejo asesor del Centro Nacional de Salud Complementaria e Integrativa, organismo federal que apoya investigaciones sobre medicina alternativa y cuenta con un presupuesto anual de 170 millones de dólares.

Los suplementos desaparecieron tras preguntas

Según el diario británico, Blanche ofrecía cinco suplementos, con precios de hasta 63 dólares por botella, que promocionaba como una ayuda para tratar el VPH.

También sugería que un compuesto herbal líquido podía utilizarse contra el virus de Epstein-Barr, aunque el propio producto no afirmaba tratar directamente esa infección. El medio señaló que no existe un medicamento aprobado por la FDA para curarla.

Al día siguiente de que el medio citado enviara sus preguntas, los productos relacionados con ambas enfermedades desaparecieron de la página. En su lugar, la tienda mostró una advertencia que aclara que sus productos no están destinados a diagnosticar, tratar, curar o prevenir enfermedades.

El cargo federal aumenta los cuestionamientos

Peter Lurie, director ejecutivo del Center for Science in the Public Interest, expresó su preocupación por el posible conflicto de intereses.

“Me preocupa muchísimo”, declaró al medio citado También cuestionó que una persona con intereses financieros en productos relacionados con el trabajo del comité forme parte de ese organismo.

Blanche rechaza los señalamientos

Kristine Blanche respondió al periódico que cuenta con un doctorado y un título de medicina, y aseguró que cumple con todas las normas obligatorias de la FDA. “Cualquier publicación que afirme lo contrario es falsa y difamatoria”, sostuvo.

También aclaró que nunca ha tenido licencia para ejercer como médica en Estados Unidos y que anteriormente trabajó como asistente médica.

Los NIH defendieron su nombramiento y aseguraron que fue seleccionada mediante el procedimiento establecido, tomando en cuenta su trayectoria en salud integrativa.

Mientras tanto, otros programas de bienestar de Blanche, con precios cercanos a los 600 dólares, permanecían disponibles en su tienda, según el reporte.

Keeping it in the family . . .

Trump gives top health job to Todd Blanche's wife Kristine, who sells unproven snake oil cures. Ennamored with RFK Jr., she is a licensed physician assistant and claims to have a PhD. pic.twitter.com/tGdv6siZvj — Rick Ocean ???? (@RickOceanMusic) November 19, 2026

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