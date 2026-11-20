Más de 30 defensores de los derechos de los inmigrantes y trabajadores del condado de Los Ángeles se reunieron el jueves por la mañana en el estadio de los Dodgers para encabezar una caravana de más de 100 millas hacia Bakersfield en honor a la líder de derechos civiles Dolores Huerta.

El evento fue organizado por organizaciones locales como CHIRLA, SEIU, CARECEN y otras, cuya labor guarda estrecha relación con el legado de Huerta. La caravana fue encabezada por un autobús de gran tamaño, ocupado por trabajadores y organizadores, con destino a Bakersfield, donde todos esperan asistir al homenaje póstumo a Huerta.

“Nosotros estamos muy contentos de que vayamos juntos a honrar la memoria de Dolores Huerta; organizados, así es como ella lo hubiera querido”, dice Angelica Salas, directora ejecutiva de CHIRLA. “Ella nos dijo claramente que el camino hacia el bienestar de nuestra comunidad es organizarnos. Nosotros estamos muy agradecidos con Dolores Huerta porque, a su edad, siguió organizando a la comunidad y, gracias a ella, tenemos un mejor porvenir y un mejor presente”.

La lluvia no impidió que las personas acudieran al estacionamiento de los Dodgers el jueves; muchos adornaron sus carros con frases como “¡Sí se puede!”, “Dolores Huerta presente” y “¡Viva Dolores!”.

La gran activista marcó la vida de muchos a lo largo de sus 96 años, desde campesinos hasta trabajadores que, gracias a su labor, aprendieron a sindicalizarse y a luchar por sus derechos.

Esa mañana, bajo la lluvia, sosteniendo un cartel que leía “Gracias, Dolores”, estaba Alma Martínez, una trabajadora del sindicato SEIU. Al hablar de cómo el trabajo de Huerta la impactó, se conmovió.

“Es emocionante porque ella siempre estuvo para nosotros, los trabajadores”, comentó Martínez. “Ella fue una de las pioneras de la lucha y, como mujer, una persona muy querida y muy luchadora”.

“Esto es como nuestro granito de arena, un agradecimiento a ella; como trabajadores que seguimos luchando, siento que es importante que estemos aquí y aunque ella se nos haya ido, siempre va a estar presente en nuestra lucha”.

Angélica Salas, directora ejecutiva de CHIRLA prepara su auto antes de que despegue la caravana. Crédito: Janette Villafana | Impremedia

Un autobús espera en el estacionamiento de los Dodgers a que lleguen más trabajadores y organizadores. Crédito: Impremedia

Alma Martínez, una trabajadora del sindicato SEIU Crédito: Janette Villafana | Impremedia

Al recorrer el estacionamiento, se podían ver banderas con la foto de Huerta, con una camisa bordada, sostenidas sobre los carros. El impacto de Huerta se podía sentir; al hablar con Josie Mogridge, de 10 años, quien iba acompañada por su mamá, se veía cómo el legado de Huerta seguira vivo en las próximas generaciones.

La pequeña dice que aprendió sobre el trabajo de Huerta en la escuela y gracias a su familia, que es mexicana y está involucrada en el movimiento. Mogridge dice que decoró el carro de su mamá con cempasúchil en honor a Huerta.

“Estoy aquí para representar el poder de Dolores Huerta y lo importante que fue durante su vida y lo importante que es ahora”, dijo la pequeña activista. “Me pareció que sería hermoso decorarlo con flores de cempasúchil, ya que ella falleció cerca del Día de los Muertos. Lo veo como una forma de expresar que la seguiremos teniendo presente a lo largo de nuestro camino. Y el hecho de que no sea el Día de los Muertos no significa que no podamos representar y honrar a alguien que ha partido”.

En una camioneta, en el estacionamiento, las frases “Para mi papá campesino” y “Viva Dolores”, adornaban sus ventanas. La camioneta es de Elizabeth Contreras, de la organización CASA de San Bernardino, también conocida como Child Advocates of San Bernardino County, una organización sin fines de lucro que recluta, capacita y supervisa a voluntarios de la comunidad para que actúen como defensores especiales designados por el tribunal en beneficio de jóvenes que se encuentran en el sistema de acogida temporal o bajo tutela judicial.

“Lo que me trae aquí es el legado de Dolores Huerta y todo el trabajo que ha realizado: el tiempo que ha dedicado, los sacrificios que ha hecho por la comunidad y el haber inspirado a otros a convertirse en líderes”, cuenta Contreras, directora ejecutiva de CASA. “Me inspiró a mi a convertirme en líder en mi comunidad, siendo la undécima hija de un campesino inmigrante”.

Cuenta que su papá, Elías Contreras, en su momento formaba parte del programa de braceros y trabajaba en los campos de uvas. Al sostener la foto de sus padres y los documentos del programa de braceros de su papá, que lleva consigo en este viaje, comentó que su papá sufrió mucho como campesino y que siempre ha apreciado el trabajo de Huerta.

“Los esfuerzos que Dolores Huerta realizó fueron para que nuestros padres y nuestra comunidad tuvieran los derechos que ahora tenemos”, dice Contreras. “Y hoy da mucha emoción porque también es un momento para recordarles a todos que ella no está aquí con nosotros, pero tenemos que seguir con la lucha y no dejar que su legado y su esfuerzo se olviden ni terminen”.

La foto de los papas de Elizabeth Contreras de la organización CASA de San Bernardino sostiene la foto de sus padres, y el permiso de trabajo de su papa quien fue campesino por parte del programa de braceros. Crédito: Janette Villafana | Impremedia

Josie Mogridge, de 10 años con su mama listas para honorar a Dolores Huerta con la caravana con destino a Bakersfield.

Crédito: Janette Villafana | Impremedia

Rosa Salas alza el puño antes de partir con la caravana. Crédito: Janette Villafana | Impremedia

Escribiendo frases en su carro, Rosa Salas, quien atendió el jueves con CHIRLA, dijo que, para ella, Huerta representaba la lucha y el feminismo y la veía como una guerrera.

“Me siento empoderada porque el legado que ella dejó está ahí para que nosotras lo sigamos”, dice Salas mientras escribe en las ventanillas de su automóvil. “Me siento lista, inspirada, al verla realizar su labor a los 96 años, tanto durante las elecciones como en su vida. Por eso, esta caravana es como una cuerda continua de ella, de esta lucha, de resiliencia. El traspaso de la antorcha”.

Alrededor de las 12:30 p.m., los carros empezaron a formarse en fila listos para ir rumbo a Bakersfield. Unos organizadores posaban frente al autobús antes de emprender su camino. Cada una de las caras presentes estaba tocada de una u otra manera por el trabajo de una gran mujer que luchó por su comunidad hasta en sus últimos momentos.

La ceremonia para celebrar la vida de Huerta se llevará a cabo el viernes en Bakersfield, en la Arena Dignity Health, a partir de las 8 de la mañana, en donde danzantes aztecas empezaran la celebracion de vida de Huerta.

“Toda la gente que está aquí somos estudiantes de ella y queremos que ella sepa que somos personas que aprendimos de ella, y estamos aquí porque queremos que, desde el cielo , ella sepa que nosotros estamos agradecidos y que su lucha no muere con ella, sino que sigue adelante con la comunidad, seguiremos su legado”, concluyó Salas.